2017年の『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）からスタートした『奪い愛』シリーズ最新作となる『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）は、さまざまな登場人物たちが愛を奪い合う“ドロドロキュン愛憎ドラマ”。回を追うごとにカオスな展開がエスカレートしていき、大きな盛り上がりを見せている。脚本を手がけているのは、シリーズの生みの親である鈴木おさむ。2024年3月末に放送作家業と脚本業から引退した鈴木だが、今回は引退発表以前から制作陣と続編を作る約束していたこともあり、特別に筆を執ることを決意したという。そんな鈴木に、『奪い愛、真夏』の名シーンの裏側や、主演の松本まりかをはじめとするキャスト陣について、そして今後の『奪い愛』シリーズの展望を聞いた。

ーー物語も佳境に入っていますが、視聴者のみなさんからの反応はいかがですか?

鈴木おさむ（以下、鈴木）：まず、第3話がキーになるということは初めからプロデューサーチームと話していました。第1話がタイムリープするというサプライズ、第3話で未来（高橋メアリージュン）の「ずっと見てたよー！」があって。『奪い愛、冬』（テレビ朝日系／2017年）の時も蘭（水野美紀）の「ここにいるよー！」が第3話だったんです。だから、第3話が自分の中で大事だと思っていたら、「ずっと見てたよー！」が、切り抜きで1000万回再生も回っていたので、ここで待ってくれている人がいるんだなと思いました。

ーー第3話を経て、第4話からは、未来役の高橋メアリージュンさんの怪演が幕開けとなりますが、鈴木おさむさんの脚本の筆が乗ってるなと感じました。

鈴木：不倫ドラマは不倫が見つかる瞬間がカタルシスになるので、そこを過ぎると落ち着いていくドラマも多いんです。タイムリープ不倫は、何回も見つかって報復されるので、カタルシスが何回も作れることに気づいて、出し惜しみはしませんでした。不倫が見つかった真夏（松本まりか）が、未来に謝罪文と退職願を書かせられるのはなかなかな展開で、全8話でいうとほんとなら第7話くらいで起こるようなことなんですけど、そこは出し惜しみしないでいけましたね。松本まりかさんも、「自分が奪う側だから酷い目に遭ってほしいと本当に思ってます」と話していて、どうやって酷い目に遭えば視聴者のみなさんがスカッとするかを意識していました。

ーー第6話のラストで未来が「私の個展にようこそ！ 今回の個展のタイトルは『奪い愛、真夏』！」と鮮やかにタイトル回収するシーンが観ていて気持ちよかったです。

鈴木：本当ですか！（笑）。タイトルをセリフにすることって、意外とやってないなと思って、すごくいいですよね。

ーー未来はヴィラン役ではあるんですけど、回を重ねるごとに愛されるキャラクターになっているなと思います。

鈴木：『奪い愛、冬』のときの水野美紀さんもそうですけど、怪演と言ったって、奪われてるのは未来なんですよね。高橋メアリージュンさんと僕の間には共通の知人がいて、未来を演じる前に自分が時夢（安田顕）のことをどう思ってるかを書き出した文章を知人を通じて送ってくれたんです。その芯があるからこそ、振り切って演じられているんだと思うんですよね。だからこそ、僕は今後の展開の中でメアリージュンさんが書いて送ってきてくれたことをけっこうセリフに入れたんです。

ーー高橋メアリージュンさんの芝居はどのように見ていますか？

鈴木：もちろんお芝居を見たことはありましたけど、未来のようなキャラクターをどう演じるんだろうと思っていたところもありました。第3話からの「ずっと見てたよー！」の振り切りと、喫茶店でフジコ・ヘミングのようにピアノを弾く姿は、メアリージュンさんの中でもしかしたら一つ箱を開けたのかなと思います。

ーー第5話で未来が花瓶に向かって「ふざけんなー！」「なに言ってんのー！」と叫ぶシーンが大好きなんですが、あれは高橋メアリージュンさんのアドリブだと知って驚きました。

鈴木：僕もああいった演出になってるのは知らなかったんです。あのシーンは、どちらかというと母親の佳子（菊池桃子）が主役の感じだったので、あれによってちゃんと未来のシーンになったと思いましたね。

ーー演出陣もそういった遊び心があるというか。

鈴木：演出の方がみんなそれぞれ遊んでくれていて面白いですね。菊池桃子さんがあそこまで嫌な役をやるのも珍しいですし、今後もゲスト的に面白い人が出てくるんですけど、こんなふざけたことができるドラマもないと思うので、それを楽しんでやってくれているのがありがたいです。

ーー主演の松本まりかさんは、『奪い愛、夏』（ABEMA／2019年）と『奪い愛、高校教師』（ABEMA×テレビ朝日／2021年）にも出演されていましたが、今回改めて芝居を見ていかがですか？

鈴木：松本さんは今までの『奪い愛』もそうですし、どちらかというとクレイジーになっていく役が多いと思うんです。逆に主役は、キャッチャーであると僕は思ってるんですよ。芝居を受け止める役で、俗に“おいしくない役”と言われるような感じになってしまう場合も多いんですけど、さすが松本まりかという感じで、キャッチャーなのに自分の味をどんどん出しながら、最終回にものすごい壊れ方をしていきます。その存在感がお見事ですね。

ーー第5話で真夏が隼人（安田顕／二役）に家族がいたことを知り膝から崩れ落ちるシーンは、松本まりかさんの悲哀の芝居が見事だと思いました。

鈴木：そうですね。僕は隼人が真夏と再会して逃げ出しちゃうところがすごく好きなんですよ（笑）。あれが本能じゃないですか。逃げちゃうところが面白いし、でもリアルだよなと思います。

ーー時夢と隼人を一人二役で演じている安田顕さんの芝居はいかがですか？

鈴木：安田顕さんはセリフの「…」をあれだけバリエーション多く演じられるのがすごいです。第4話で、時夢が鯛しゃぶを一気に食べだすシーンは本当に爆笑したんですけど、でも自分だったらそうするよなとも思ったんですよ。未来から「食べなさいよ」と言われて、ある意味、自分が食べることによって彼女を助けているんですよね。その引き算の芝居が本当にうまいなと思いました。

ーー花火は、森香澄さんに当て書きしたかのようなキャラクターですよね。

鈴木：森香澄さんは何かの役で出てほしいという思いがありました。ドラマのスパイスとして重要な役にしたいと思ったんです。ああやって人に嫌がらせする人ってリアルにいると僕は思ってるんですけど、彼女が「ドッカーン」と言うことで、それを楽しみながらちょっとずつ物語を動かしていってしまうキャラクターですよね。

ーー花火は第7話から最終回までにかけてもいい役回りです。

鈴木：そうですね。最終回まで含めていい役回りというか、散々人に迷惑かけておいてというところもあるんですけど、自分のお義兄ちゃんであろうが、お姉ちゃんであろうが、恋人相手であろうが、どんな人を相手にしてもいたずらな部分を持っていて、そこを見事に演じてくれたなと思っていますし、愛しいキャラクターですね。

ーー鈴木おさむさんが脚本を手がけた『離婚しない男 -サレ夫と悪嫁の騙し愛-』（2024年／テレビ朝日系）も同じ激しい愛憎劇で、不倫ドラマでした。令和の現代において、そのような作品を描く面白さは、どういったところにあると思いますか？

鈴木：例えば芸能人が不倫をしたら、テレビに出られないみたいな感じで、最近の世の中は不倫にどんどん厳しくなっていますよね。それでもみんなが不倫ドラマを求めたり、それを楽しむっていうのが人間の面白いところだと思っていて。とはいえ、不倫で苦しんでる人も絶対的にいますし、観ていてつらい人もいると思うので、その人のことは常に念頭に置いてやっています。だから最終回で人を好きになるというのはどういうことなのかを、ちゃんと伝えようと思っています。

ーー『離婚しない男』は鈴木おさむさんが脚本家として引退する前の最後の地上波連ドラでしたが、今回の『奪い愛、真夏』は引退発表以前から制作のチームのみなさんと約束をしていて特別に筆を執ったということですね。

鈴木：そうです。『奪い愛』のスタッフに辞めると伝えたら「『奪い愛』をもしやるときがあったらどうするんですか？」と言われて、またやるなんて全然決まっていなかったので「その時はやりますよ」と返したんですけど、こんなに早いとは思わなかったです。

ーー今後、もし『奪い愛』のチームから脚本をもう一度頼まれたら書くということもあり得ますか？

鈴木：実は一つ、このパターンもあるなと思ったことがあったんですよ。ここでは言わないですけど（笑）。『奪い愛』で今回はタイムリープだったので、「あ、このギミックを不倫でやったら面白いかもな」と思ったことはありました。

ーーまだ書きたいこと、アイデアはあるということですね。

鈴木：オファーされたらやるというか。今回脚本を書いてみて、思った以上に自分が放送作家と脚本家をやめてるんだなと思ったんですよ。なかなかスイッチが入らない中で書き始めて、でもメインの仕事があるからこそ振り切って書けたのかもしれないです。出し惜しみせずに書き切ろうと思ったというか。最初書き始めるまではしんどかったですけど。でも全うしたのかなと思ってます。

（取材・文＝渡辺彰浩）