宮城県警は４日、県内の７０歳代自営業男性が約１億１３００万円の特殊詐欺被害に遭ったほか、県内の６０歳代会社役員女性も計約１億２０００万円のＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害に遭ったと発表した。

いずれも今年の県内の特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害では最高額となった。

県警によると、７０歳代男性の携帯電話には６月６日、総務省職員らを名乗る人物から「あなたの携帯がサイバー攻撃を受けている。被害拡大を防ぐため、保険に加入する必要がある」と連絡があり、指定口座に計３８０万円を振り込んだ。

その後、警察官を装った人物らから「保険金詐欺の捜査のため、自宅にある財産を教えなさい」などと連絡があり、指示通りに金のインゴット５キロ・グラム（時価計約８７００万円）と金貨約１・３キロ・グラム（時価計約２２００万円）を郵送するなどした。

６０歳代女性は６月上旬頃、ＳＮＳで知り合った人物から投資を勧められ、暗号資産の口座を開設。７月１２日から８月２２日までの間、投資名目で計約１億２０００万円相当の暗号資産を指定先に送金した。友人に相談し、被害が判明した。