『あんぱん』第23週「ぼくらは無力だけれど」を振り返る
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第23週「ぼくらは無力だけれど」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
■第111回のあらすじ
ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、数日後、登美子を家に連れてくる。羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出し、のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、つれない態度の登美子は、帰ってきた嵩にも厳しい言葉を浴びせる。そんな登美子に羽多子が…!!
■第112回のあらすじ
嵩（北村匠海）は健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。その話をメイコ（原菜乃華）から聞いたのぶ（今田美桜）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！ 一方、蘭子（河合優実）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。
■第113回のあらすじ
週刊誌の漫画コンクールのページを目にした嵩（北村匠海）は、のぶ（今田美桜）に勧められ、その懸賞に挑戦することに。結果よりも描きたい漫画を描くことに意味があると言うのぶに、自分にもプライドがあると言って何日も仕事部屋にこもる嵩。心配するのぶの前で、嵩はこれがダメだったら漫画家をやめると宣言する。
■第114回のあらすじ
嵩（北村匠海）は漫画懸賞で大賞を受賞する。大喜びののぶ（今田美桜）に、のぶのおかげと感謝を伝える嵩。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。
■第115回のあらすじ
蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。１か月後の8月15日。それぞれが黙とうを捧げる中、嵩は何かを決意し…。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
■第111回のあらすじ
ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、数日後、登美子を家に連れてくる。羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出し、のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、つれない態度の登美子は、帰ってきた嵩にも厳しい言葉を浴びせる。そんな登美子に羽多子が…!!
嵩（北村匠海）は健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。その話をメイコ（原菜乃華）から聞いたのぶ（今田美桜）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！ 一方、蘭子（河合優実）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。
■第113回のあらすじ
週刊誌の漫画コンクールのページを目にした嵩（北村匠海）は、のぶ（今田美桜）に勧められ、その懸賞に挑戦することに。結果よりも描きたい漫画を描くことに意味があると言うのぶに、自分にもプライドがあると言って何日も仕事部屋にこもる嵩。心配するのぶの前で、嵩はこれがダメだったら漫画家をやめると宣言する。
■第114回のあらすじ
嵩（北村匠海）は漫画懸賞で大賞を受賞する。大喜びののぶ（今田美桜）に、のぶのおかげと感謝を伝える嵩。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。
■第115回のあらすじ
蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。１か月後の8月15日。それぞれが黙とうを捧げる中、嵩は何かを決意し…。