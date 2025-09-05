綾野剛主演『星と月は天の穴』12月公開決定 荒井晴彦が吉行淳之介作品を映画化
俳優・綾野剛が主演を務める映画『星と月は天の穴』が、12月19日より東京・テアトル新宿ほか全国で公開されることが発表された（R18＋／配給：ハピネットファントム・スタジオ）。
【画像】映画『星と月は天の穴』ポスタービジュアル
本作は、『ヴァイブレータ』（2003年）、『共喰い』（13年）などで知られ、キネマ旬報脚本賞を5度受賞した脚本家・荒井晴彦が監督を務める。半世紀にわたるキャリアを誇る荒井が、長年の念願であった吉行淳之介の同名小説（講談社文芸文庫）を映画化した。
舞台は激動の1969年。過去の離婚経験から女性を愛することを恐れながらも、愛されたい欲望を拗らせる40代小説家の姿を、エロティシズムとペーソスを交えて描く。私的な日常を映し出しながら、一人の男の滑稽で切ない矛盾を通して、日本映画の滋味深い伝統と温故知新の精神を感じさせる作品となっている。
主人公・矢添克二を演じる綾野と荒井監督は、映画『花腐し』（2023年）に続くタッグ。綾野は、これまでにない“枯れかけた男の色気”を発揮し、女性を恐れながらも求めずにはいられない矛盾を抱えたキャラクターを体現した。
矢添を取り巻く女性たちとして、女子大生・紀子役に咲耶、矢添の心に無邪気に踏み込む存在感を見せる。なじみの娼婦・千枝子役には田中麗奈が起用され、綾野との駆け引きで女優として新境地を拓く。さらに柄本佑、岬あかり、MINAMO、宮下順子らが脇を固め、本作ならではの濃密な世界を作り上げた。
撮影は2024年4月、東京近郊で実施。綾野は「脚本に導かれたその過程は、役者人生において唯一無二の体験でした。今思い出しても武者震いします」と撮影を振り返っている。
■綾野剛のコメント
映画『花腐し』に続き、本作でも荒井監督の脚本を浴びる事ができ、主人公を通して言葉の美しさと滑稽さ、なにより文学への造詣に触れられ、とても稀有なひとときでした。とある小説を主人公が説明するシーン。噛めば噛むほど、呑めば呑むほど説明台詞を逸脱し、煙草を燻らせ酒を堪能する様に台詞を生み吐き出し、生きた言葉へと昇華する。脚本に導かれたその過程は、役者人生においても、唯一無二の体験でした。今思い出しても武者震いします。
映画『星と月は天の穴』どうぞ言葉の心地を召し上がってください。
■咲耶のコメント
「純文学の登場人物になりたい」そんな願望が私にはありました。それがまさかこんなに早く実現してしまうなんて、全力で掴みに行った紀子という人物を演じる事が出来たのは私にとってこの上ない幸せです。現代の日本映画界に真っ向から反抗するような作品ですが、美しくもユーモラスな観る文学であると私は感じます。だからこそ多くの方に御覧頂きたいと心から感じます。綾野さんがどれだけ頼り甲斐のある素敵な先輩だったのか、荒井監督とご一緒した事がどれだけ貴重で特別な経験だったのか、あの夢のような時間、語り尽くせない程です。
■田中麗奈のコメント
荒井晴彦監督とは、脚本を書かれた『幼な子われらに生まれ』、『福田村事件』でご一緒していました。監督された『火口のふたり』、『花腐し』にはひかれていましたし、ご縁を感じてもいたので、お話しをいただいた時はびっくりしましたが、お声がけいただき大変うれしかったです。
主演の綾野剛くんとの共演もとても久しぶりで楽しみにしていました。剛くんは現場でいろいろとアイデアを出し、荒井監督もそれを楽しんでいるのがこちらにも伝わってきて、とても良い現場だと思いました。役者としてだけではなく作り手として客観的にも現場を見ている視界の広い方だと改めて感じました。
千枝子に関して、彼女が何を想っているのかというのは、脚本を読んだ時点で直感的に感じましたが、もっと細かく腑に落ちていくように、、と丁寧に彼女の背景を作っていきました。今でも千枝子を思い出すと胸がキュッとします。
年齢制限もあり、チャレンジングな作品だと思います。作品を観ていただいたお客様からどんな反応がうかがえるのか、楽しみにしたいと思います。
■脚本・監督：荒井晴彦のコメント
18歳だった。彼女もいないし、女の子の手を握ったのは高校の文化祭のオクラホマミキサーの時だけだった。それもそっと。’66年の「群像」新年号、吉行淳之介の「星と月は天の穴」、「女の躯に躯を重ねても欲情は起ってこない」男は、連れ込み旅館の枕もとの棚の下の埃を見る。「数週間にわたって抜け落ちた数え切れない数の男と女の毛が、絡み合っていた」「突然、はげしい欲情が彼の中に衝き上ってきた」 これ、なんか分かると思った。妻に裏切られ、愛とか恋とかいう情感を持ち込むのを拒否し、女を「道具」として扱おうと思っている男が「道具」に敗けてゆく小説だった。映画の仕事をするようになって、いつか映画にしたいと思ってきた。やっとです。
「精神という花が咲いている。引っこ抜くとその根っこに『性』がぶらさがっている」と吉行さん。引っこ抜いていきたい。
