今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第115話が5日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。1カ月後の8月15日。それぞれが黙とうをささげる中、嵩は決意する。戦争で心に傷を負ったみんなの心のトゲを抜いてあげたいと、のぶに話す。

ヤムおんちゃん再登場にネットも沸いた。そして来週、ついにアンパンマン誕生。ネットから喜びの声が上がった。来週予告には古川琴音の映像もあった。

X（旧ツイッター）には「開幕ヤムおじでしたー！」「ヤムおんちゃんきたキター！」「たまー！笑」「『鏡見ます？』」「今朝も、はたこさん面白い」「ヤムおんちゃん、サイコーだ！」「「風来坊？」（ヤムおんちゃんね）」「手嶌プロに朝はない」「男女禁制」「今日もタイミングが悪い嵩さん、ヤムおんちゃんに会えず」「今週のあんぱんも、たのしくみれたー、来週からいよいよ、アンパンマン」「神回」「いよいよというか、ようやく あんぱんマン」「来週いよいよアンパンマン降臨か」「東海林（ツダケン）さん再び！回想ではなくその後の」「来週琴音ちゃん」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。