前年から15パーセント成長し、今、注目されている市場があります。「フレグランス」つまり、香りの市場です。この、香りに特化した店が福岡市にオープンします。

福岡市中央区に5日、オープンする「CARTA福岡旗艦店」です。



■森野里奈記者

「中に入ると、ほのかに爽やかな香りがしています。」



この店は「香り」をテーマにしていて、オーナーが材料や製造法にこだわった商品を扱っています。

店内には、葉や花から香りを抽出する蒸留器があります。蒸留して香りを「フレグランスウォーター」として抽出することで、余計な雑味を取り除くということです。



この日、蒸留されていたのは鹿児島県産の芳樟（ほうしょう）という樹木です。できたての香りを嗅いでみました。



■森野記者

「すごく深くて、爽やかな印象です。」



九州で育った植物を素材にすることで、地域に根ざした香りの発信を目指します。

出来上がったフレグランスウォーターは香水の原料になるだけでなく、ドリンクとしても楽しむことができます。スイーツとセットで2000円です。



■森野記者

「まず、口に入れる前からふわっと爽やかな香りがして、フルーティーで爽やかな味が増したような気がします。」

市場調査を行っている富士経済によりますと、国内のフレグランス市場は拡大傾向で、2024年はおよそ575億円の規模です。



コロナ禍で家で過ごす時間が増え、香りへの関心が高まったことや、円安によるインバウンド需要の伸びが市場拡大の追い風になっているということです。2027年には、市場規模が700億円を超えると予測されています。

拡大する市場の中で、この店では、香りの新たな楽しみ方を提案しています。香りだけでなく味でも楽しめる体験を打ち出し、福岡発のブランドとして海外にも発信していきたいとしています。



■CARTA 代表取締役・矢田部 美里さん

「今、日本ではやっている香りのブランドは、海外のものが非常に多い。香りをお土産で買っていく市場を開拓していきたいです。インバウンドや旅行客に、お土産として買ってもらえるような新しい形のお土産物店として今後、展開していきたいと考えています。」



香りを「嗅ぐ」だけでなく「味わう」体験へ。新しい楽しみ方が、福岡から発信されます。



