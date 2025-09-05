9月4日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、中国・北京で開催された式典に、中国、ロシア、北朝鮮の3カ国の首脳らが集った件について取り上げた。

番組では朝日新聞や産経新聞の記事を中心に紹介。

中国、ロシア、北朝鮮の3カ国の首脳らが集まったのは、抗日戦争（日中戦争）の勝利から80年を記念する中国の軍事パレード。

ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記、そして中国の習近平国家主席は、3カ国の結束をアピールした。

武田砂鉄「立ち位置もカメラワークも含めて、こういう風にするぞという演出されていたわけです。二人、あるいは三人の会話も拾って、こういう話をしているって聞かせていて、演出したい姿というのがどういうものなのか、非常によくわかりました」

またこの3カ国が集った軍事パレードに、約370億元（約7700億円）の金銭という巨額が費やされていることも話題に。

鈴木アナ「まず天気ですね。スモッグのない青空にするため、中国当局が北京周辺の工場1カ月間停止させたそうです。しかもこの補償として約300億元を支出したと。そのほか警備などにも、北京市全体でおよそ100万人が動員されて、約50億元が支出されたと」

武田「実際の映像を見たら、よく晴れてました。北京はよく曇っているって聞きますけど、1ヶ月で光景を変えられるものなんですね。『自分たちは盤石である』ということを見せるために、天気からどういう風に映されるかまで演出していたってことが、こうして後から記事でわかってきますよね」