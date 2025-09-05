【40までにしたい10のこと 第10話】雀、慶司に対する想いに向き合い始める
【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第10話が、5日に放送される。
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
慶司（庄司浩平）との関係に自信が持てなくなっていた雀（風間俊介）。黒木（平子祐希）からバーベキューに誘われ、気分転換に黒木家を訪ねることに。
ひょんなことから3人の娘たちの子守りを任され、おままごとやゲームに奮闘。娘たちから結婚や子供の事を無邪気に問いかけられ、思わず返答に詰まる雀。家庭と仕事を懸命に支える黒木を目の当たりにし、その覚悟に触れた雀は、慶司に対する自分の想いに向き合いはじめるが...。
