ロバーツ監督 体調不良でもマルチ安打の大谷翔平に「コンディションが悪くても必死に戦ってくれています。本当に感謝しています」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年9月3日（日本時間4日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞

ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地ピッツバーグのPNCパークで行われたナ・リーグ中地区最下位のパイレーツとの3連戦第2戦に1番DHとして出場。

大谷はこの試合での先発登板を予定していたが、体調不良のため急遽登板を回避。シーハン投手が先発した。

大谷は5打数2安打2三振で、体調不良ながらも2試合連続マルチ安打で活躍するもドジャースは0-2でパイレーツに完封負けを喫して連敗を許した。

ロバーツ監督は、試合後の取材で大谷についての質問に応じ、彼の体調や試合でのパフォーマンスについて語った。体調不良にもかかわらず奮闘した大谷に監督はその献身に感謝の意を示した。





ロバーツ監督コメント

Q．大谷選手は体調不良でも試合で走れていましたね

そうですね、ショウヘイはコンディションが悪い状態でも、できることをすべてやってくれています。打席では必死に戦っていますし、積極的に次の塁を狙うなど、チームの勝利のためにあらゆることをしてくれています。本当に感謝しています。

とはいえ、やはりチーム全員で力を合わせる必要がありますが、その中でショウヘイは自分にできることをしっかりやってくれています。



Q．大谷選手の状態は？

まだベストの状態で力を発揮できているわけではなく、普段の状態に戻っていません。なので、次回の登板日についてもまだ決まっていません。





Q．大谷選手は咳をしている状態でタッチアップをしたことに驚きましたか？

いいえ、驚きはありません。彼は競争心の強い選手で、チームの勝利のために全力を尽くそうとしています。

得点圏に進むチャンスがあるなら、タッチアップをして進塁を試みます。彼はそれをやります。必要なことは何でもやってくれるのです。



Q．大谷選手の先発が回避され、1番指名打者で出場する理由は？

昨日、一日中体調が優れず、外に出て軽くピッチング練習をしたのですが、気分が悪くなってトレーナー陣に報告していました。そこで、彼に「まだ打てるか」と確認したところ「大丈夫」と答えてくれたので、その判断は正しかったと思います。

ただ、キャッチボールなどの練習は途中で切り上げることになり、体調不良や脱水の可能性もある中で、試合で投げる負担を考えると無理をさせるべきではないと判断しました。

登板を飛ばす予定だったエメット（シーハン）を代わりに起用し、ショウヘイについては今週末に回す形にしました。少しでも回復の時間を与えるためです。



Q．1日完全に休ませることは考慮しましたか？

4～5打席に立つ負担と、5イニング投げる負担では全く比較になりません。ですので、昨日の午後に決断を下し、今週末に登板させる一方で、指名打者としての役割は引き続き担ってもらうことにしました。



Q．体調不良の詳細を教えてください

胸に症状が出ていました。深い咳のようなもので、ショウヘイはとにかく体調が優れませんでした。副鼻腔の不調もあったかもしれません。

つまり、投球プログラムを途中で切り上げざるを得ませんでした。登板すれば大きな負担になる可能性があったので、私たちは先手を打って判断を下しました。

