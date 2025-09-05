ロバーツ監督 マイナー落ちの佐々木朗希に言及「内容が伴っていない。ボールの質を上げる必要がある。彼は100%健康な状態」



＜2025年9月3日（日本時間4日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞

ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地ピッツバーグのPNCパークで行われたナ・リーグ中地区最下位のパイレーツとの3連戦第2戦に1番DHとして出場。

大谷はこの試合での先発登板を予定していたが、体調不良のため急遽登板を回避。シーハン投手が先発。

試合は、ドジャースがパイレーツに0-2で完封負けを喫して連敗。ドジャースは2度の満塁チャンスを逃し、残塁が10となるなど、得点を挙げることができなかった。

これでシーズン通算成績は78勝61敗となり、同地区2位のパドレスも敗れたため、ゲーム差は2.5ゲームのままとなった。

ロバーツ監督は、試合後の取材で佐々木朗希投手（23）について言及した。

先日マイナーリーグでの登板を果たした佐々木について、ロバーツ監督はそのパフォーマンスに期待を寄せつつ、今後のプランについては未定であることを明かした。





ロバーツ監督 コメント

Q．昨日のマイナーの試合で登板した佐々木選手の今後に関して

まだわかっていません。5イニングを投げ切った事は知っています。それは素晴らしいことです。

投手コーチ陣からの話を聞く限りでは、ボールの質も良く、まださらに上げていける余地もあるようです。ただ、今後のプランについては正直わかりません。



Q．佐々木選手がマイナーで結果を出せないことに驚きますか？

驚いています。才能のレベルは間違いなくあるのに、パフォーマンスや内容が伴っていません。

もっとボールの質を上げる必要があると思いますし、トリプルAの打者相手なら、より良い結果を期待したいところです。今はペナントレースの真っ最中なので、求められるハードルも高くなっています。



Q．佐々木選手の今の状態は完全に健康ですか？

これまでに聞いている限りでは、彼は100パーセント健康な状態であると聞いています。はっきりとした答えは持ち合わせていませんが、彼は健康な状態です。



Q．佐々木選手が今の投手陣に加わっていくイメージはありますか？

そうですね。ほとんどの判断は選手のパフォーマンス次第だと思います。今の状況では、それが基準になります。数週間前にも言いましたが、私たちはベストの選手たちで勝負しなければなりません。まさに今がその時です。

そして、彼は今年多くの経験を積んできましたし、非常に大きな才能を持っています。だからこそ、私たちはもっと彼の力を見たいと思っています。



Q．佐々木選手がアリゾナに行き、トレーナーと調整を取るような形もあり得るのでしょうか？それとも、できる限り長く試合で投げ続けてほしいと思いますか？

我々としては、チーム全体、組織全体で集まって話し合い、ロウキにとって何が最善か、そしてどうやって彼の力を最大限に引き出せるかを考えていくつもりです。

