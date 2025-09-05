日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2934（+29.0　+1.00%）
ホンダ　1691（+17　+1.02%）
三菱ＵＦＪ　2283（+35.5　+1.58%）
みずほＦＧ　4855（+61　+1.27%）
三井住友ＦＧ　4112（+41　+1.01%）
東京海上　6479（+39　+0.61%）
ＮＴＴ　159（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2537（+2　+0.08%）
ソフトバンク　230（+0.4　+0.17%）
伊藤忠　8582（+50　+0.59%）
三菱商　3410（+25　+0.74%）
三井物　3646（+11　+0.30%）
武田　4540（-1　-0.02%）
第一三共　3642（+26　+0.72%）
信越化　4427（+6　+0.14%）
日立　3870（+37　+0.97%）
ソニーＧ　4133（+28　+0.68%）
三菱電　3541（+29　+0.83%）
ダイキン　18216（+16　+0.09%）
三菱重　3584（+45　+1.27%）
村田製　2464（+11　+0.45%）
東エレク　20271（+186　+0.93%）
ＨＯＹＡ　19849（+134　+0.68%）
ＪＴ　4715（+2　+0.04%）
セブン＆アイ　1934（-6　-0.31%）
ファストリ　48057（+237　+0.50%）
リクルート　8574（+7　+0.08%）
任天堂　13373（+73　+0.55%）
ソフトバンクＧ　15674（+164　+1.06%）
キーエンス（普通株）　56838（+368　+0.65%）