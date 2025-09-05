日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2934（+29.0 +1.00%）
ホンダ 1691（+17 +1.02%）
三菱ＵＦＪ 2283（+35.5 +1.58%）
みずほＦＧ 4855（+61 +1.27%）
三井住友ＦＧ 4112（+41 +1.01%）
東京海上 6479（+39 +0.61%）
ＮＴＴ 159（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2537（+2 +0.08%）
ソフトバンク 230（+0.4 +0.17%）
伊藤忠 8582（+50 +0.59%）
三菱商 3410（+25 +0.74%）
三井物 3646（+11 +0.30%）
武田 4540（-1 -0.02%）
第一三共 3642（+26 +0.72%）
信越化 4427（+6 +0.14%）
日立 3870（+37 +0.97%）
ソニーＧ 4133（+28 +0.68%）
三菱電 3541（+29 +0.83%）
ダイキン 18216（+16 +0.09%）
三菱重 3584（+45 +1.27%）
村田製 2464（+11 +0.45%）
東エレク 20271（+186 +0.93%）
ＨＯＹＡ 19849（+134 +0.68%）
ＪＴ 4715（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 1934（-6 -0.31%）
ファストリ 48057（+237 +0.50%）
リクルート 8574（+7 +0.08%）
任天堂 13373（+73 +0.55%）
ソフトバンクＧ 15674（+164 +1.06%）
キーエンス（普通株） 56838（+368 +0.65%）
