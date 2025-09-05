東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.49　高値148.78　安値147.80

149.89　ハイブレイク
149.34　抵抗2
148.91　抵抗1
148.36　ピボット
147.93　支持1
147.38　支持2
146.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1649　高値1.1669　安値1.1630

1.1708　ハイブレイク
1.1688　抵抗2
1.1669　抵抗1
1.1649　ピボット
1.1630　支持1
1.1610　支持2
1.1591　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3434　高値1.3459　安値1.3417

1.3498　ハイブレイク
1.3479　抵抗2
1.3456　抵抗1
1.3437　ピボット
1.3414　支持1
1.3395　支持2
1.3372　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8056　高値0.8072　安値0.8035

0.8111　ハイブレイク
0.8091　抵抗2
0.8074　抵抗1
0.8054　ピボット
0.8037　支持1
0.8017　支持2
0.8000　ローブレイク