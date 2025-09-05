東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.49 高値148.78 安値147.80
149.89 ハイブレイク
149.34 抵抗2
148.91 抵抗1
148.36 ピボット
147.93 支持1
147.38 支持2
146.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1649 高値1.1669 安値1.1630
1.1708 ハイブレイク
1.1688 抵抗2
1.1669 抵抗1
1.1649 ピボット
1.1630 支持1
1.1610 支持2
1.1591 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3434 高値1.3459 安値1.3417
1.3498 ハイブレイク
1.3479 抵抗2
1.3456 抵抗1
1.3437 ピボット
1.3414 支持1
1.3395 支持2
1.3372 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8056 高値0.8072 安値0.8035
0.8111 ハイブレイク
0.8091 抵抗2
0.8074 抵抗1
0.8054 ピボット
0.8037 支持1
0.8017 支持2
0.8000 ローブレイク
