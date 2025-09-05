¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·î£¹¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡ÄÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¡Ö²ÊÁÜ¸¦¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¤Øà°ÜÀÒá¤Î¾¡»»
·î£¹¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é
½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¤¬¡¢10·îÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âô¸ý¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ª¤è¤Ó¼ç±é¤Ï¡Ø¤ª¹¾¸ÍÊáÊªÆüµ¡¡¾ÈÉ±¼·ÊÑ²½¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¡£·ÝÎò41Ç¯¤Ç½é¤Î¡Ö·î£¹¡×½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢¡Ç10Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£µ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó£±¡Á£²¤Ï¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢·×22ÏÃ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬£²¥±¥¿¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó£³¡Á£´¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçÈ¾¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç£¹¡ó°Ê¾å¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó£³¤ÇÂôÂ¼¤¬¼ç±é¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤¬Âç¤¤¯¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡Ò¥Ç¥£¥¯¥È¡Ó¡Ë¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡£Âô¸ý¤ÏÆ±µ¡´Ø¤Î·º»ö¡¦ÆóµÜÆàÈþÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
Âô¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1999Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó24¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¡Ç02Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º³«»Ï¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó24¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤Ï¸½¹Ô¤ÎÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ5.4²¯±ß¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ìÄ«¤ÏÆâ¡¹¤ËÂ³ÊÔ¤òÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æà°ÜÀÒá¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Öº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
·î£¹ÏÈ¤Ïº£Ç¯£´·î´ü¤Ë¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤ÈÃæ°æµ®°ì¡Ê63¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤âºòÇ¯10·î´ü¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÎë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤È¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê28¡Ë¤ä¡¢£··î´ü¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Î¡ØSnow Man¡ÙÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤È¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¼ç±éÁª¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Âô¸ý¼ç±é¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆóÅÄ°ìÈæ¸Å»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤Î¥Þ¥ê¥³Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£Éý¹¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Æ¥ìÄ«¤ÎSP¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª²Ö¤Î¥»¥ó¥»¥¤¡Ù¤Ç²ÚÆ»¤Î²È¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¿·¿ÍµÄ°÷¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂô¸ý¤µ¤ó¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¥ê¥³Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤·º»öÌò¤Ç¤Î¥Õ¥¸¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¤ÈÆ±¶É¤Î¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î½Ð¹Æ¤¬´°Á´¤ËÌá¤é¤º¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÏÂô¸ý¤µ¤ó¤Î·î£¹¼ç±é¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Çº£¤Þ¤Ç·î£¹¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¡ÈÂô¸ý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð´Ñ¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È»ëÄ°Î¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù¤â¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÏSP¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ê¤É¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆóÅÄ»á¡Ë
Ê¡¸¶¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È»ëÄ°¼ÔÁØ¤ÏÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÂô¸ý¤Îµ¯ÍÑ¤À¤í¤¦¡£¾ðÊóÈÈºá¤òÄÉ¤¦·º»öÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
