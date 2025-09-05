○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：３０　日・全世帯家計調査
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１５：００　独・製造業新規受注
１５：００　英・小売売上高
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１８：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０　米・雇用統計
２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０　米・平均時給
※日・閣議
※マレーシア，インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：日本ハウス<1873>，Ｒフィールド<2910>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，ナトコ<4627>，クミアイ化<4996>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，カナモト<9678>

出所：MINKABU PRESS