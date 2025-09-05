５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
※マレーシア，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：日本ハウス<1873>，Ｒフィールド<2910>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，ナトコ<4627>，クミアイ化<4996>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS
