４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円４９銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円９８銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。



この日に米民間雇用サービス会社オートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が市場予想を下回ったことからドル売り・円買いが先行し、ドル円相場は１４８円００銭近辺まで軟化する場面があった。ただ、同日に米労働省が発表した４～６月期の非農業部門の労働生産性の改定値が速報値から上方改定されたほか、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した８月の米非製造業（サービス業）景況感指数が６カ月ぶりの高水準となったことが分かると、米経済の底堅さを意識したドル買いが流入。米雇用統計の発表を５日に控えるなか、持ち高調整とみられるドル買いなどもあり、一時１４８円７８銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４９ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



