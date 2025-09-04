銀歯をセラミックやジルコニアに替えたい! 費用の目安・治療期間・注意点を歯科医が解説!

セラミックとジルコニアの費用の目安はご存じですか？ 治療期間や長持ちさせるコツについても「ウィズ歯科クリニック」の伊藤先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

佐藤 啓（医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック）

医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック院長。日本大学歯学部卒業。日本大学松戸歯学部臨床研修修了。日本顎咬合学会、日本補綴歯科学会所属。厚生労働省認定臨床研修指導歯科医師。国際口腔インプラント学会認定医。

編集部

セラミックとジルコニアの費用の目安を教えてください。

佐藤先生

いずれも保険が効かない自費診療なので、治療を受ける歯科医院で費用に違いがあります。また詰め物か被せ物かでも異なります。一般的な目安としては、詰め物で4～8万円前後、被せ物で8～15万円前後ぐらいです。前歯などで審美性やクオリティを求められる場合は20万円前後になることもあります。

編集部

昔入れた銀歯をセラミックやジルコニアに替えたい場合、治療期間はどれくらいかかりますか？

佐藤先生

その歯に大きな問題がなく、詰め物や被せ物を入れ替えるだけであれば1本につき2～3回の治療、期間にして1ヶ月ほどです。被せ物で歯の根っこの治療が必要なケースでは、2～3ヶ月ほどかかります。また、本数が多い場合も、治療期間もしくは1回の治療時間が長くなります。

編集部

セラミックやジルコニアを長持ちさせるためには、どのような点に注意したらよいでしょうか？

佐藤先生

セラミック、ジルコニアいずれも、詰め物・被せ物以外の部分は自分の歯ですから、まずはむし歯や歯周病にならないようにセルフケアをしっかり行うことが肝心です。それにくわえて、歯医者さんで定期的にプロフェッショナルケアを受けると、詰め物や被せ物の寿命が長くなります。

編集部

セルフケアとプロフェッショナルケアの両立が、長持ちさせる秘訣なのですね。

佐藤先生

歯科医院での定期的なメンテナンスはむし歯・歯周病の予防にくわえ、「噛み合わせ」を良好に保つうえでも重要です。入れた当初は問題がなくても、5年、10年と時間が経つと噛み合わせが変わってしまい、せっかく入れたセラミックやジルコニアが割れてしまうこともあります。したがって、治療後も定期メンテナンスは継続していただきたいと思います。

編集部

自費の素材を選ぶ上で、知っておきたいことがあれば教えてください。

佐藤先生

セラミックとジルコニアはいずれも素材としては優秀ですが、良い素材・高い素材を入れたから「それで大丈夫」ということではありません。肝心なのは今の状態を長くキープすることですので、治療後のメンテナンスも欠かさず行うようにしてください。

※この記事はMedical DOCにて【セラミックとジルコニア 詰め物･被せ物を白くするならどっちがいい? 歯科医が特徴や選び方を解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。