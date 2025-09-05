◆2025年ホリデーのテーマは“HERE BEGINS THE MAGIC”

「ボディ3点セレクション」2種 各￥1,980

持ち運びしやすく、旅行やジムにもおすすめのコンパクトサイズのボディケアキット。クリーミーな泡で肌を優しく洗い上げる「ボディウォッシュ」。古い角質を優しくオフし透明感ある肌に導く「ボディスクラブ」。なめらかでクリーミーな「ボディローション」の3点セット。シャワータイムが至福の香りに包まれます。

セット内容

「リップ＆ボディキット」2種 各￥1,375

ウィンター・ベリー 、またはマンダリン＆パインニードルボディウォッシュ 50ml、ボディスクラブ 30ml、ボディローション 30ml

プチギフトにもおすすめの、リップとボディのキット。リッチなうるおいと心地よいテクスチャーで、乾燥しがちな唇を優しく包み込む「リップクリーム」と、クリーミーな泡で肌を優しく洗い上げる「ボディウォッシュ」。乾燥の気になる季節に、もらって嬉しいリップクリーム。ゲットできるのはこのキットだけ！

セット内容

ウィンター・ベリー、またはマンダリン＆パインニードルボディウォッシュ 50ml、リップクリーム 4.8g

「ハンド2点キット」￥1,980

セット内容

「ボディローション」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 390ml 各￥1,980

2つの 香り が楽しめる、ベタつきのない心地良い手肌に仕上げるハンドクリームキット。大切な人とシェアするのもおすすめです。ウィンター・ベリー ハンドクリーム 30ml、マンダリン＆パインニードル ハンドクリーム 30ml ＼

2025ホリデー限定のボディローション。なめらかなクリーミーなローションが肌に潤いを与え、繊細な香りがふんわりと広がります。たっぷり使える390ml。

「ヘア＆ボディミスト」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 100ml 各￥1,595

2025ホリデー限定の、髪と身体に使用するライトタイプのフレグランス。繊細な香りのヴェールを全身に纏えます。

「ハンドクリーム」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 30ml 各￥990

とろけるようになじみ、すっと肌に浸透。指先までしっとり潤いを届けるハンドクリーム。ベタつきのない心地いい使用感です。

発売日情報、公式サイトまとめ

2025年11月14日（金）数量限定発売＜予約予定なし＞

「イヴ・ロシェ ボディ3点セレクション」各￥1,980「イヴ・ロシェ リップ＆ボディキット」各￥1,375「イヴ・ロシェ ハンド2点キット」￥1,980「イヴ・ロシェ ボディローション」各￥1,980「イヴ・ロシェ ヘア＆ボディミスト」各￥1,595「イヴ・ロシェ ハンドクリーム」各￥990

