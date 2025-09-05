【イヴ・ロシェ×クリスマスコフレ2025】発売日は？｜ホリデー限定の2つの香りでクリスマス気分もさらに高まる♡
◆2025年ホリデーのテーマは“HERE BEGINS THE MAGIC”イヴ・ロシェの故郷フランスのラ・ガシリ村にある『秘密のメゾン』をイメージしたギフトボックスに、ボディを労る魅力的なアイテムが揃っています。ほんのり甘い「ウィンター・ベリー」の香りは、温かみのあるバニラやベリー、柔らかな花の香りが心地よいムスクに包まれます。フレッシュでシャープな「マンダリン＆パインニードル」の香りは、フレッシュな柑橘系のきらめきに、シャープな松の葉、心を包むウッディの温もりが溶け合います。＼キットをcheck／
「ボディ3点セレクション」2種 各￥1,980
持ち運びしやすく、旅行やジムにもおすすめのコンパクトサイズのボディケアキット。クリーミーな泡で肌を優しく洗い上げる「ボディウォッシュ」。古い角質を優しくオフし透明感ある肌に導く「ボディスクラブ」。なめらかでクリーミーな「ボディローション」の3点セット。シャワータイムが至福の香りに包まれます。
セット内容ウィンター・ベリー 、またはマンダリン＆パインニードルボディウォッシュ 50ml、ボディスクラブ 30ml、ボディローション 30ml
「リップ＆ボディキット」2種 各￥1,375
プチギフトにもおすすめの、リップとボディのキット。リッチなうるおいと心地よいテクスチャーで、乾燥しがちな唇を優しく包み込む「リップクリーム」と、クリーミーな泡で肌を優しく洗い上げる「ボディウォッシュ」。乾燥の気になる季節に、もらって嬉しいリップクリーム。ゲットできるのはこのキットだけ！
セット内容
ウィンター・ベリー、またはマンダリン＆パインニードルボディウォッシュ 50ml、リップクリーム 4.8g
「ハンド2点キット」￥1,9802つの香りが楽しめる、ベタつきのない心地良い手肌に仕上げるハンドクリームキット。大切な人とシェアするのもおすすめです。
セット内容ウィンター・ベリー ハンドクリーム 30ml、マンダリン＆パインニードル ハンドクリーム 30ml ＼単品アイテムもcheck／
「ボディローション」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 390ml 各￥1,980
2025ホリデー限定のボディローション。なめらかなクリーミーなローションが肌に潤いを与え、繊細な香りがふんわりと広がります。たっぷり使える390ml。
「ヘア＆ボディミスト」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 100ml 各￥1,595
2025ホリデー限定の、髪と身体に使用するライトタイプのフレグランス。繊細な香りのヴェールを全身に纏えます。
「ハンドクリーム」2種 ウィンター・ベリー／マンダリン＆パインニードル 30ml 各￥990
とろけるようになじみ、すっと肌に浸透。指先までしっとり潤いを届けるハンドクリーム。ベタつきのない心地いい使用感です。
編集部より一足お先に開封レビュー[btk_sh_comment_pro name="美的エディターアシスタントS" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1040.jpeg" kenja_title="hidden"]ウィンター・ベリーの香りはうっとり甘い気分に。マンダリン&パインニードルは朝をより爽やかな気持ちに。1日1日を大切に過ごしたくなるような上品な異国の香りです。ホリデー感たっぷりのパッケージも、いつもの日常を特別にしてくれます。「使うのがもったいない！」と思う時間すら幸せ♡[/btk_sh_comment_pro]
発売日情報、公式サイトまとめ
2025年11月14日（金）数量限定発売＜予約予定なし＞
2025年11月14日（金）数量限定発売＜予約予定なし＞

「イヴ・ロシェ ボディ3点セレクション」各￥1,980「イヴ・ロシェ リップ＆ボディキット」各￥1,375「イヴ・ロシェ ハンド2点キット」￥1,980「イヴ・ロシェ ボディローション」各￥1,980「イヴ・ロシェ ヘア＆ボディミスト」各￥1,595「イヴ・ロシェ ハンドクリーム」各￥990※すべて税込イヴ・ロシェ公式HP＞＞