「去年とは違う」欧州強豪が獲得を狙う21歳の日本代表MFがオランダ首位クラブで主軸に成長した理由。加速度的な成長が続けばW杯のメンバー入りも【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は現在、現地６日のメキシコ戦に向けてトレーニングに励んでいる。
追加招集で、６月シリーズに続いて代表入りを果たした21歳のMF佐野航大は３日の練習後の取材で、「事前に怪我人の状況によってあるかもというのは（連絡を）受けてて。招集確定の連絡がきたのは直近だった。『やってやるぞ』という気持ちですね」と意気込みを語った。
３年目を迎えたオランダのNECでは、いまや主軸に成長。エールディビジで首位と好調のチームを牽引し、不可欠な存在となっている。
その裏には、初キャップを刻んだ６月の日本代表後の取り組みがあるようだ。
「身体づくりだったり、頭のところもしっかり整理できて、強化もできているんで。開幕戦からコンディションはすごくいいと思うし、いいプレーが続いている。代表を経て、６月の代表で出た課題というのをしっかり自チームに持ち帰って、それをコツコツやっていた」
具体的には、去年よりも下半身の筋トレを重点的にやり、「スピードだったり、デュエルの力強さは、去年とは違った感じになっている」という。
また、今シーズンはNECがポゼッションスタイルに変わり、「自分がボールをもらう回数もパスをする回数も昨シーズンより圧倒的に増えている」ため、特徴を出せているようだ。
「フィジカルだったり、技術的なところをもっと上げながら、代表の戦術ややるべきことをしっかり整理して。代表活動でアピールできたら」
NECのゼネラルマネージャーが、オランダの強豪PSVに移籍する可能性もあったと発言するなど、同じく日本代表の兄・海舟（マインツ）と共に欧州での評価も高まっている航大。ポリバレントな能力を持つだけに、加速度的な成長がこの先も続けば、ワールドカップ本大会でメンバー入りも夢ではないだろう。まずは、メキシコ、アメリカでの２連戦でアピールしたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
追加招集で、６月シリーズに続いて代表入りを果たした21歳のMF佐野航大は３日の練習後の取材で、「事前に怪我人の状況によってあるかもというのは（連絡を）受けてて。招集確定の連絡がきたのは直近だった。『やってやるぞ』という気持ちですね」と意気込みを語った。
３年目を迎えたオランダのNECでは、いまや主軸に成長。エールディビジで首位と好調のチームを牽引し、不可欠な存在となっている。
「身体づくりだったり、頭のところもしっかり整理できて、強化もできているんで。開幕戦からコンディションはすごくいいと思うし、いいプレーが続いている。代表を経て、６月の代表で出た課題というのをしっかり自チームに持ち帰って、それをコツコツやっていた」
具体的には、去年よりも下半身の筋トレを重点的にやり、「スピードだったり、デュエルの力強さは、去年とは違った感じになっている」という。
また、今シーズンはNECがポゼッションスタイルに変わり、「自分がボールをもらう回数もパスをする回数も昨シーズンより圧倒的に増えている」ため、特徴を出せているようだ。
「フィジカルだったり、技術的なところをもっと上げながら、代表の戦術ややるべきことをしっかり整理して。代表活動でアピールできたら」
NECのゼネラルマネージャーが、オランダの強豪PSVに移籍する可能性もあったと発言するなど、同じく日本代表の兄・海舟（マインツ）と共に欧州での評価も高まっている航大。ポリバレントな能力を持つだけに、加速度的な成長がこの先も続けば、ワールドカップ本大会でメンバー入りも夢ではないだろう。まずは、メキシコ、アメリカでの２連戦でアピールしたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！