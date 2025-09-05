こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

機能が良いのは大事なことですが、美しいデザインが加わると使う楽しみも増えますよね。

たとえばホッと一息つくためのコーヒー。こだわりと機能を両立したツールもたくさんありますが、ドイツ生まれの電動グラインダー「The Bottle」もそのひとつ。インテリアとしても映えるボトル型造形と好みに合わせてしっかり挽ける機能を併せ持ったアイテムに仕上がっているそう。

日本初上陸を記念して先行セールも実施されていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

使っていない時間も美しい

Image: funprojects

コーヒーギアには機能も美しさも両立した製品が数多く存在しますが、「The Bottle」もそのひとつ。ドイツのデザイン哲学のもと、無骨さを低減してインテリアとして成立する美しさを追求しているそう。

Image: funprojects

本体のサイズ感は一般的筒型グラインダーと大きく変わりません。手に持った感じはまさに“ オシャレなボトル”ですね。

Image: funprojects

カラーはリュクスブラック、パールホワイト、そして内部構造が見えるスケルトンの3色。黒と白はミニマルでオシャレ家電そのものなので、キッチンやダイニングにそのまま置いていても絵になりそうです。

スケルトンモデルはガジェット感も増し、コーヒー豆を挽く動きも見える楽しみもありますよ。

45段階の挽き目調整でこだわりの一杯を

Image: funprojects

機能も妥協は無く、極細挽きのエスプレッソから粗挽きのフレンチプレスまで、45段階という細かな挽き目調整が可能。抽出方法に合わせて、理想的な粒度で挽くことができます。

Image: funprojects

でも操作は簡単。豆を投入したらボタンを押すだけというシンプル設計。手動グラインダーのように本体を押さえ続ける必要もなく、あとは完成を待てばOK。

充電もイマドキなUSB-Cなので自宅でもアウトドアでも困ることはないでしょう。

挽いたあとも快適な使い心地

Image: funprojects

粉受けのカップは拡張も可能。最大80gまでの一度に挽けるので、一度に複数人分を作りたいときにも便利ですよ。

Image: funprojects

カップは静電気を抑制する仕様で、コーヒー粉の飛び散りやカップに残ったりする煩わしさを低減。またそのまま取り外せて蓋も付属するので、短期間の保存や持ち出しもしやすくなっています。

Image: funprojects

コーヒーを楽しむために豆を惹くのは単なる作業でしかありませんが、せっかくなら毎日目にして使いたくなるデザインを選ぶのもアリかもしれませんね。

今なら先行セールで最大25%OFFの11,550円（送料・税込）からオーダー可能でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

