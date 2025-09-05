Image: Marshall

お値段もその分（大きい方よりは）お求めやすく。

MarshallのTVサウンドバーのラインアップが広がります。ドイツで開催中の家電展示会・IFA 2025で、Marshallは今年5月発売のTVサウンドバー「Heston 120」の弟分的な「Heston 60」を発表しました。

Heston 60のデザインはHeston 120と同じく、Marshallのクラシックなアンプを思わせるスタイル。手応えのある物理ボタンに、アンプと同じ特殊な紙を使った前面のフレット、レザー調の外装も共通しています。色はブラックに加えて、Heston 120にはなかったクリームが加わりました。白っぽいサウンドバーって他にもたくさんありますが、このクリーム色はミッドセンチュリー感があってかなり良い感じです。

外観のコンセプトはHeston 120とほぼ同じですが、Heston 60のほうがだいぶコンパクト。前者が1,100 x 145 x 76mmに対し、730 x 124 x 68mmなので、TVの幅でいうと前者は50インチのものと同じくらい、後者は32インチくらいです。またデザイン的にも微妙に変わっていて、操作部がノブでなくボタンになって、フラットに収まっています。

Image: Marshall 操作部は高さのあるノブを使わず、フラットなボタンのみに

ボディが小さい分だけ音も控えめで、Heston 120が内部に11基のアンプを備えているのに対し、Heston 60のアンプは7基、ピーク出力は前者が150Wに対し後者は56Wです。でもほとんどの人には、それで十分以上です。

Heston 60の気が利いてる特長のひとつは、壁掛けでもTVスタンドに置いても使えて、それぞれに合わせて音の出し方も変えられることです。Marshallロゴはマグネットで付いているので、設置の仕方に合わせて移動が可能です。

それからHeston 120もそうなんですが、Heston 60も修理しやすさに配慮した作りになってます。交換可能なパーツが数多く、フレット（前面のグリル）、エンドキャップ、ドライバー、それにスピーカーの頭脳部を含むサーキットボードまで交換できるようになっています。

接続関係では、HDMI 2.1 eARCとBluetooth 5.3に対応、USB-Cポートと3.5mmジャックを備えます。またAirPlay 2やGoogle Cast、Spotify Connect、Tidal Connectにも対応しています。

視聴状況に応じて音質が変えられて、ミュージックモードやムービーモードといったものはその名の通りですが、ちょっとおもしろいのがボイスモードとナイトモードです。ボイスモードは映画のセリフ部分を強調するもの、ナイトモードは大きめな重低音を抑えるものです。

サブウーファーも登場

Image: Marshall サブウーファーのHeston Sub 200

低音といえば、今回MarshallはサブウーファーのHeston Sub 200も発表しました。外観デザインはHestonと同様のコンセプトで、修理しやすさも共通しています。Hestonサウンドバーとワイヤレスでペアリングできるので、ケーブルをソファの下に押し込む面倒がありません。

リビングの音に手触りをもたらしてくれそうなHestonシリーズなんですが、Heston 60もHeston Sub 200もやっぱりお安くはなく、それぞれ699ドル（日本価格9万9900円）と599ドル（同7万9900円）となってます。でもHeston 120が16万9900円で、うーん…となった人も、10万円切るなら？クリスマスに？と、ちょっと心が動くかもしれませんね。発売は9月23日、オンラインでスタートします。