宮あおい 13年ぶり主演の民放連ドラ撮影姿を発見！　自転車に乗って子供のように大ハシャギ姿

終始、笑顔だった撮影中の宮粼あおい

停車している自転車の荷台に座り、まるで子供のように大爆笑している女性……俳優の宮粼あおい（39）である。

８月中旬、隅田川（東京・荒川区）沿いの土手でドラマロケが行われていた。撮影が始まると、自転車を押しながら、ワイシャツ姿の男性と並んで歩き始める。男性は、大泉洋（52）だ。

「９月２日に、10月21日スタートの大泉主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で宮粼がヒロインを務めることが発表されました。彼女が民放の連ドラに出演するのは、『ゴーイング マイ ホーム』（フジテレビ系）以来、13年ぶりとなります。

『逃げるは恥だが役に立つ』や『海に眠るダイヤモンド』（どちらもTBS系）などを手掛けた野木亜紀子氏が脚本を務めるオリジナル作品です。大泉演じる人生どん底のサラリーマン・文太は、ある会社の就職面接に合格し、“ちょっとだけエスパー”になります。

そんな彼に与えられた仕事は世界を救うこと。文太は用意された社宅で、宮粼演じる謎の女性・四季と夫婦生活を送ることになる……というSFラブロマンスです」（テレビ誌ライター）

実はこの２人、’18年に放送された単発ドラマ『あにいもうと』（TBS系）で兄妹を演じており、７年ぶりの共演となる。だからだろうか、撮影中も息がピッタリ合っている様子だった。

２人は土手を歩くシーンを撮影。満面の笑みの宮粼が自転車を押し、並んで歩く大泉はずっと仏頂面だ。ワンカット撮り終えると、またスタート地点に戻って同じシーンを繰り返し撮影。

この間、宮粼は自転車に乗るのがよほど嬉しかったのか、荷台の部分に座る仕草をしたり、大泉にハイテンションな雰囲気で話しかけたりと、かなりハシャいでいる様子だった。まるで幼い妹を見守る兄のように、大泉はそんな宮粼を見守りながらウンウンと優しく頷いていた。

宮粼は、出演のオファーを受けた経緯について、テレ朝公式HPに次のように話している。

〈お話をいただいた瞬間“なんて面白そうなんだ！”と思い、すぐに参加させていただきたいとお返事しました。いろんな要素が盛りだくさんで、絶対楽しいドラマになるだろうな、という予感がすごくしました〉

７年ぶりとなる大泉との共演については、

〈大泉さんは普通にお話ししているだけで、とにかく面白いです。先日７年ぶりくらいにお会いしましたが、当時ご一緒した作品の話や、この７年間で変化したことなどをお話ししました。何もしていなくても、その場にいるだけで面白いという本当にすごい人なので、撮影期間は本当にずっと笑って過ごせる日々になるのではないかなと思っています〉

と期待を口にした。今回、夫婦として共演する宮粼と大泉の名コンビ。ドラマのスタートが今から待ち遠しい！