ÅÄÈø»á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡¦Àô¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¡ÖÎÉ¤¤»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ï¡¢µð¿Í¤Î2ÈÖ¼ê¡¦Àô·½Êå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àô¤Ï1¡Ý2¤Î4²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¡£ßÀÅÄÂÀµ®¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤¹¤È¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¡£¤³¤³¤Ç¹ß±«¤Î¤¿¤á°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÃÇÌÀ¤±Æâ»³ÁÔ¿¿¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â¼¾å½¡Î´¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿5²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖÎôÀª¤Î»þ¤ËÅê¤²¤ë2ÈÖ¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ð¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÈÖ¼ê¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÈø»á¤Ï¡¢Àô¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀô¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤¤»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤À¤È´Ë¤¤µå¤Ç¤âÂÔ¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¥«¡¼¥Ö¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¥«¡¼¥Ö¤Î»þ¤¬ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏÁ´¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë