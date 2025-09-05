湊川親方が断髪式へ

大相撲の九月場所は14日に両国国技館で初日を迎える。日本相撲協会公式Xは3日、九月場所前後に引退相撲・断髪式を行う親方たちの写真を公開した。元貴景勝の湊川親方の近影がファンを驚かせている。

岩友親方（元碧山）、湊川親方、振分親方（元妙義龍）の3人が並んだ1枚。日本相撲協会公式サイトによると、湊川親方の現役時代の体重は165キロ。現在は大幅に体重を落とし、隣の2人と比べても小柄に見える。

NHKやABEMAの大相撲中継で解説を務め、そのたびにスリムになっていく様子が話題となっていた湊川親方。今回ファンからは驚きの声が相次いだ。

「ホント貴景勝はお前誰だってなるぐらいの変わりっぷり。これマゲ落としたらもう識別できない気がする」

「言われなきゃ貴景勝ってわからんよ」

「貴景勝…更に痩せてる 碧山と妙義龍の間に立つと少年みたい」

「お疲れさまでした！ 元貴景勝関が別人のよう」

「た、、、、貴景勝………？？？？？」

「貴景勝痩せすぎて若返ってるな笑」

「貴景勝が痩せすぎていて幕末のどこかの藩の若様が写った写真かと思ったよ」

元貴景勝は昨年9月に現役引退を発表。現役時代は幕内最高優勝4度を誇り、大関として活躍した。大相撲協会公式サイトによると、湊川親方の断髪式は10月4日に両国国技館で行われる。



（THE ANSWER編集部）