俳優の綾野剛（４３）が、１２月１９日公開の映画「星と月は天の穴」（荒井晴彦監督）に主演することが４日、分かった。

愛をこじらせた男の悲哀を描いた芥川賞作家・吉行淳之介の同名小説の映画化。綾野は、過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる、滑稽で切ない４０代の小説家・矢添克二を演じる。矢添は執筆する恋愛小説の主人公に自身を投影することで、精神的な愛の可能性を自問するように探求していく。

「愛と性」を描くことに定評のある荒井監督と２０２３年の「花腐（くた）し」以来のタッグ。４月に東京近郊で撮影が行われ、綾野は「かめばかむほど、飲めば飲むほど説明ゼリフを逸脱し、煙草（たばこ）を燻（くゆ）らせ酒を堪能するようにセリフを生み吐き出し、生きた言葉へと昇華する。脚本に導かれたその過程は、役者人生においても、唯一無二の体験でした。今思い出しても武者震いします」と愛着を語る。

物語の設定は１９６９（昭和４４）年。全編モノクロの映像が昭和レトロの雰囲気を醸し出す。田中麗奈（４５）が娼婦の千枝子役、咲耶（２５）が大学生の瀬川紀子役で出演する。