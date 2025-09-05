◆米大リーグ ブルワーズ０―２フィリーズ（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が４日（日本時間５日）、敵地のブルワーズ戦に「２番・ＤＨ」でフル出場し、３打数無安打１四球で本塁打は出なかった。

相手先発はハーラートップでサイ・ヤング賞候補の一人の右腕ペラルタ。シュワバーは初回１死走者なしの１打席目は四球。３回２死無走者では初球の直球を打って二ゴロ、５回２死無走者で２ストライク後のカーブを打って平凡な右飛。７回２死二塁では左腕ザストリズニーの１―１からのカッターに二ゴロに終わった。

シュワバーは現地８月２８日の本拠ブレーブス戦では圧巻の１試合４本塁打で一気に４６、４７、４８、４９号を放ったが、その後は６試合連続で本塁打なしで自身初の大台となる５０号を前に足踏み。ナ・リーグ本塁打王争いで４６本のドジャース・大谷翔平とは３本差のままだ。

なお、地区首位同士の戦いは７回に、ナ・リーグ唯一の打率３割をキープしているターナーの左前安打でフィリーズが先制し、９回にも追加点を挙げ逃げ切った。