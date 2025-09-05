「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

「言葉にできないモヤモヤ」の正体

「言葉にできないモヤモヤ」に耐えながら、

今日も、会社は休んでいない。

それは、あなたの優秀さの証だ。

同窓会に行くと、ちょっと、ホッとしている自分がいる。

「へぇ！ いい会社だね！」

誰に会っても、そう、褒められる。

就活までは、順調だった。

「いい大学」を卒業し、「いい会社」に就職。

収入も、肩書きも、社会的信用も、揃（そろ）っていた。

けれど、いつだったろう。

その言葉を聞くたびに、人知れず、

心がモヤモヤするのに気づいたのは。

学歴も職歴も褒められるのに

学歴も、職歴も、人から「すごいね！」と言われることが多い。

努力もした。結果も一応ある。人並みの評価も受けてきた。

けれど、5年、10年、20年経ったときに、

今の会社にいる自分の姿を、あまり想像できていない。

「つぶしが効く」と信じて選んできた肩書きやスキル。

選択肢は増えたけれど、

一体どれを極めればいいのかはよくわからない。

自分だけの「唯一無二性」どこにある？

これは、決して“贅沢な悩み”ではない。

「常に誰かと偏差値を競い、“王道”にいなければならない」――そんな日々に対する、確かな違和感だ。

このモヤモヤから抜け出すには――まず、“優秀であること”を一度、疑ってみること。

そして、これまで正解だと信じてきた「王道」を、そっと脇に置いてみることだ。

そのうえで必要なのは、確かな「自分だけのブレない強み」。

これこそが、これからの時代を生き抜く武器「唯一無二性」である。

（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）