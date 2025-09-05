「仕事がつまらないです。転職したいけど、今より条件が下がるのは絶対嫌です。やりたいことも見つかりません」そんな“絶妙な悩み”を言語化してみた
「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」
あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。
こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。
「言葉にできないモヤモヤ」の正体
「言葉にできないモヤモヤ」に耐えながら、
今日も、会社は休んでいない。
それは、あなたの優秀さの証だ。
同窓会に行くと、ちょっと、ホッとしている自分がいる。
「へぇ！ いい会社だね！」
誰に会っても、そう、褒められる。
就活までは、順調だった。
「いい大学」を卒業し、「いい会社」に就職。
収入も、肩書きも、社会的信用も、揃（そろ）っていた。
けれど、いつだったろう。
その言葉を聞くたびに、人知れず、
心がモヤモヤするのに気づいたのは。
学歴も職歴も褒められるのに
学歴も、職歴も、人から「すごいね！」と言われることが多い。
努力もした。結果も一応ある。人並みの評価も受けてきた。
けれど、5年、10年、20年経ったときに、
今の会社にいる自分の姿を、あまり想像できていない。
「つぶしが効く」と信じて選んできた肩書きやスキル。
選択肢は増えたけれど、
一体どれを極めればいいのかはよくわからない。
自分だけの「唯一無二性」どこにある？
これは、決して“贅沢な悩み”ではない。
「常に誰かと偏差値を競い、“王道”にいなければならない」――そんな日々に対する、確かな違和感だ。
このモヤモヤから抜け出すには――まず、“優秀であること”を一度、疑ってみること。
そして、これまで正解だと信じてきた「王道」を、そっと脇に置いてみることだ。
そのうえで必要なのは、確かな「自分だけのブレない強み」。
これこそが、これからの時代を生き抜く武器「唯一無二性」である。
（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）