【大雨警報】神奈川県・横浜市、厚木市、伊勢原市に発表 5日07:50時点
気象台は、午前7時50分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を横浜市、厚木市、伊勢原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村に発表しました。さらに洪水警報を横浜市、二宮町に発表しました。
神奈川県では、5日昼前から5日夜遅くまで土砂災害に、5日昼前から5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■川崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■相模原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■平塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■藤沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■茅ヶ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■逗子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■厚木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■大和市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■海老名市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■座間市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■綾瀬市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■葉山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■大磯町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■二宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■大井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■松田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■山北町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■箱根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■真鶴町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■湯河原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■愛川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■清川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼前から5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ