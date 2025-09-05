『死霊のはらわた』シリーズや『スパイダーマン』シリーズのサム・ライミが、1978年に製作されたサスペンス・ホラー映画『マジック』のリメイク企画に取り組んでいることが分かった。が報じている。

『羊たちの沈黙』『ファーザー』で2度のに輝いたレジェンド俳優のアンソニー・ホプキンス主演、『ガンジー』のリチャード・アッテンボローがメガホンを取った『マジック』は、マジシャンと腹話術人形の奇妙な関係を通して、人間の愛や欲望、狂気を描く異色のホラー作品だ。マジシャンのコーキーと、腹話術人形のファッツという二役を担うホプキンスの怪演で、今もカルト映画として語り継がれている。

この度のリメイク企画ではライミとプロデューサーのロイ・リーがタッグを組み、ライオンズゲートが製作を務める。リー率いる製作会社ヴァーティゴ・エンターテインメントは、『ザ・リング』シリーズや『IT／イット』シリーズなどホラー作品の実績にも定評があり、直近では、謎の失踪事件を描くホラー映画『ウェポンズ（原題）』を全米でに導いたところだ。

ペンを執るのは『フレディVSジェイソン』（2003）や『13日の金曜日』（2009）で脚本を手がけたマーク・スウィフトとダミアン・シャノン。ライミを始め、ホラー映画の製作に長けたベテラン勢が揃い踏みするだけに、かなり本格的なリメイク作品となりそうだ。キャストや監督と合わせて、オリジナル作品を踏襲したプロットになるか、もしくはアップデートが加えられるかなども注目したい。

