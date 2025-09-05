出演最新作『ラスト・ブレス』日本公開を2025年9月26日に控えるシム・リウがTHE RIVERによる単独インタビューに応じ、デジモンやポケモンをはじめとする日本愛を存分に語ってくれた。

実はリウ、以前SNSで『デジモンアドベンチャー』が大好きだとことがあった。アグモンがウォーグレイモンにワープ進化するシーンでめちゃくちゃ興奮したと書き込んでいたのだ（現在では削除）。

インタビューでこのことについて尋ねてみると、「わぁ、そんなところまで調べてくれたんですね」とリウは驚いた様子。デジモンへの愛について聞くと、「デジモンが大好きです」と、次のように熱を語ってくれた。

「僕はいろんなアニメが大好きなんですが、特にポケモンとデジモンは当時テレビで観ていて、夢中になっていました。動物の相棒、動物の親友ができるっていうのが堪らない。小さい頃、うちの両親は犬を飼わせてくれなかったから、ポケモンやデジモンを観ることで、ちょっと願いが叶うような気持ちだったんです。大人になった今は、もう14年も犬と一緒にいるんですけどね。

それから、ポケモンカードとデジモンカードも大好きでした。子どもの頃は、かなり集めていましたよ。だから、ポケモンもデジモンも本当に大好きなんです。」

中国系カナダ人のリウは1989年生まれで、まさにポケモンやデジモンはど真ん中の世代だ。携帯ゲーム「デジモン」のアニメ『デジモンアドベンチャー』は1999年から北米でテレビ放映されており、デジモンカードゲームも北米展開されている世界的コンテンツ。幼き日のシム・リウも、日本の少年少女と同じようにデジモンやポケモンに夢中になっていたのだ。

リウの日本愛はこれだけではない。「『ドラゴンボールZ』も、『BLEACH』も大好きなんです」と笑顔で語り続ける。「それから、僕はバレーボールもやるから、『ハイキュー!!』も大好きです。最高ですね。日本のアニメはすごいです。他にないストーリーが観られるんです」。

日本愛が止まらないリウだが来日歴は多くなく、一度4~5日だけ東京に滞在したことがあった程度。気に入った食事は、意外にも日本のピザ。これまで食べたピザの中で1番美味しかったと語った。

リウの出演最新作『ラスト・ブレス』は、地球上で最も危険を伴う職業”と呼ばれる飽和潜水士の衝撃の実話を描く。本作でリウが演じているのは、人当たりはぶっきらぼうだがプロ意識が強い中堅潜水士のデイヴ。ベテランのダンカン（ウディ・ハレルソン）と若手のクリス（フィン・コール）とチームを組み、深海にあるパイプラインの補修作業を行うために北海を出航するのだが、そこで絶望的な事故が発生し……。

シム・リウ出演のサバイバル・スリラー『ラスト・ブレス』は2025年9月26日より日本公開。シム・リウへのフルインタビュー記事は、映画公開に合わせて後日掲載予定。