“日本で胸触られ”大騒動に　DJ SODAがファッションイベントに登場！大胆網タイツ衣装で観客魅了【PHOTO】

世界的DJのDJ SODAが、大胆なスタイルで登場して話題を集めた。

【写真】日本で“胸タッチ”の瞬間、DJ SODA

9月4日、ソウル・中区の東大門デザインプラザ（DDP）では「2026 S/S ソウルファッションウィーク」のフォトウォールイベントが開催。ファッションブランド「GREEDILOUS」のショーに先立ち、DJ SODAが姿を見せ、会場を沸かせた。同イベントは7日までソウル市内各地で行われる。

この日のDJ SODAは独特なヘアスタイルで登場。黒地にカラフルな花柄とグラフィックが施されたコルセット風ビスチェを着用し、胸元のリボンと細いストラップが色っぽさを際立たせた。アウターは同柄のシースルー素材のロングカーディガン。黒のレースタイツは繊細な模様が高級感とセクシーさを同時に演出し、厚底ブーツは脚長効果をもたらした。

アクセサリーも目を引いた。ゴールドのペンダントネックレス、両手首に重ね付けしたシルバーチェーンブレスレット、複数のリング、さらに蛍光カラーのクロスパッチがあしらわれたデニム素材×ピンクのミニトートバッグが、彼女の個性を際立たせていた。

ストリートとロックをミックスしたエッジィな装いで、DJ SODAはこの日のフォトウォールの主役のひとりとなった。

2013年にデビューしたDJ SODAは、フェイスブック1152万人、TikTok550万人、インスタグラム530万人、ユーチューブ180万人と、総計2400万人近いフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでもある。

一方、日本では2023年8月、大阪・SENNAN LONG PARKでの音楽イベント「MUSIC CIRCUS'23」出演時に観客から胸を触られる被害に遭い、大騒動となった。主催会社は男女3人を刑事告発したが、SODAは謝罪を受け入れて和解。大阪地検は同年12月、3人を起訴猶予処分とした。翌年には、日本での性被害事件を想起させる“成人向け作品”が発売中止になるなど波紋が広がった。

また、今年6月には美容室での施術トラブルで髪が溶け落ちたと明かしており、今回の奇抜なヘアスタイルにもその影響が反映されているようだ。

◇DJ SODA プロフィール

1988年4月7日生まれ。本名ファン・ソヒ。“SODA”の由来は本名の前2文字をとったあだ名「ファンソ（黄牛）」が由来で、飲み物のソーダではなく「（私は）牛（ソ）だ」という意味。2013年からDJとしての活動を始め、今では韓国はもちろん香港、台湾、シンガポールなどのアジア各国で人気を集めている。日本でも知名度を上げており、SNS上では「石原さとみ似の美人DJ」とされるほどビジュアルに対する評価も高い。