¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¹äÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÁ°¤Ë98.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.0¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®164¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤Ï¡¢²áµî9ÂÇÀÊ¤ÎÂÐÀï¤Ç°ìÈ¯¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÂÇÎ¨.222¡¢4»°¿¶¡£¤ä¤äÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î²øÊªÂÐ·è¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÏÂ®µåÃæ¿´¤Î¹¶¤á¡£2µåÏ¢Â³¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿Â®µå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤È¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤ÎÂ®µå¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£7µåÃæ4µå¤¬Â®µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193¡¦1¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê46¹æ¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄÌ»»100¹æ¤ËÅþÃ£¡£Á°Æü¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á²óÈò¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¡¢7²ó¤Ë¤Ï»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê23»î¹ç¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï20¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á5»î¹ç¤Ï1¾¡4ÇÔ¤ÈÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£ÃíÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤È¤È¤â¤ËÂçÃ«¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£