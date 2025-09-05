■台風15号

台風15号は5日午前1時頃、高知県の宿毛市付近に上陸しました。5日朝は四国を横断していて、このあと、昼頃には紀伊半島を通過し、昼過ぎから夜にかけて東海や関東の南岸を進む予想です。関東では夜のはじめ頃にかけて大雨となりそうです。

台風の東側は広く、非常に湿った空気が流れ込んでいます。このため台風の接近前から広い範囲で大雨となりそうです。

■線状降水帯の予測情報

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある地域と期間は以下の通りです。

・東北（岩手・宮城）…5日昼前にかけて

・関東甲信（茨城・埼玉・千葉・東京地方・神奈川・山梨・長野）…5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて

・東海（岐阜・静岡・愛知・三重）…5日夕方にかけて

・近畿（和歌山）…5日昼前にかけて

・四国（徳島・高知）…5日昼前にかけて

◎全国の天気

西日本と東北は午前中、東海は昼前後が大雨のピークとなるでしょう。関東は昼前から一段と雨が強まり、都心も夕方にかけて滝のように降る所がありそうです。風も強まり荒れた天気となるでしょう。一方、沖縄や九州、北海道は晴れる予想で、四国も次第に晴れ間が戻る見込みです。

◎予想最高気温

九州や四国は前日より高く、高知は35℃でしょう。近畿から関東にかけては前日と同じくらいで、東京は28℃の予想です。山陰や北陸は前日より低く、新潟は28℃でしょう。福岡と大阪、名古屋は33℃、仙台は26℃、札幌は28℃の予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

土日は広い範囲で晴れて、猛烈な暑さがぶり返すでしょう。来週は九州北部や山陰で雨の日が多くなりそうです。沖縄はこの先も晴れる日が多いでしょう。

◎週間予報・札幌〜名古屋6日（土）は天気が回復して、各地で晴れ間が広がりそうです。名古屋は36℃と猛烈な暑さとなるでしょう。7日(日)は北海道や東北北部で、8日(月)は北陸で雨が降る見込みです。