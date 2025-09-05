気象台は、午前7時38分に、洪水警報を江南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を江南市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・江南市に発表 5日07:38時点

西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■一宮市

□洪水警報

5日昼過ぎにかけて警戒



■半田市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



■刈谷市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm





■豊田市西部□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■江南市□大雨警報【発表】・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■知立市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 35mm■あま市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■東浦町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 70mm