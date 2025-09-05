エテュセ秋コレクション♪進化系シアーベージュ＆新色グロウチークで透明美肌

秋の肌悩みに寄り添うエテュセから、待望の新作ベースメイクが登場しました。大人気の「スキンケアパウダー」シリーズからは、カバーするほど透明感が増す“進化系シアーベージュ”。さらに、自然な血色感を演出する「グロウスキン フェイスカラー」の新色コーラルも仲間入りです。軽やかなのに頼れる仕上がりで、秋の美肌を楽しんでみませんか？

進化系シアーベージュの魅力

エテュセ スキンケアパウダー（プレスト）シアーベージュ ＜フェイスパウダー＞

本体 価格：2,640円／レフィル 価格：2,090円

「スキンケアパウダー（プレスト）」から新登場したシアーベージュは、従来のクリアタイプとは異なり、赤みや色ムラをふんわりカバーしながら透明感を引き立てる仕上がりに。

毛穴をぼかす微粒子パウダーと、テカリ防止ミネラルパウダーを配合し、さらさらでなめらかな肌を演出します。SPF35・PA+++のUVカット機能付きで、日常使いにもぴったり。

じんわり血色チークで秋肌アップデート

価格：2,200円

「グロウスキン フェイスカラー」からは、コーラルカラーの新色“じんわり血色チーク”が登場。指塗りでもムラなく均一に伸び、オイル＆パウダーの生感ベースで内側からにじみ出るような血色感を叶えます。

リキッドのようにしっとり密着し、長時間崩れにくいのも魅力♡ 湯上がりのようなツヤと血色で、秋の肌をよりヘルシーに見せてくれます。

秋の透明感と血色感をエテュセで♡

カバー力と透明感を両立する「スキンケアパウダー シアーベージュ」と、自然な血色をプラスする「グロウスキン フェイスカラー」。

この秋は、エテュセの新作アイテムで軽やかさと美しさを両立させてみてはいかがでしょうか♪

PLAZA・MINiPLAやロフトでは先行発売中、全国発売は9月18日から。季節の変わり目にふさわしい新しいベースメイクを、ぜひ体感してみてください。