名湯百選で行ってみたい「中国地方の温泉」ランキング！ 「三朝温泉」「奥津温泉」を抑えた1位は？
「名湯百選」は、NPO法人健康と温泉フォーラムが、温泉療法医がすすめる温泉として、湯の性質や効能を重視して選定した日本の温泉リストです。中国地方には、1200年以上も前から続く由緒ある温泉地など、長い歴史と伝統を持つ温泉地が数多く存在します。
All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「名湯百選」に関するアンケートを実施しました。その中から、行ってみたい「中国地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「温泉街の街並みは落ち着いていて、古き良き日本の温泉街の雰囲気が楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「ラジウム温泉で疲労回復効果が得られると評判」（40代女性／福島県）、「日本百景にえらばれた温泉郷で日本最大のラドン温泉で、温泉療法を実施する医療施設があります」（60代男性／兵庫県）、「奥座敷のような雰囲気が味わえる温泉」（40代男性／神奈川県）などの声がありました。
回答者からは、「自然美に浸りながら贅沢なひと時を過ごせるので紅葉の時期が一番好きです。江戸時代から続く歴史ある温泉で、度々雑誌でも特集されたりしたので行ってみたいと思いました」（30代女性／神奈川県）、「泉質の良さとゆったりできる雰囲気が魅力的だから」（30代女性／神奈川県）、「清流沿いの静かな山あいに湧く、美肌効果が高いやわらかな湯で心身をゆったり癒せるからです」（40代女性／埼玉県）との声が集まりました。
回答者からは、「友人が最近行ってきて、とても良かったと言っていたので。お土産のコスメおしゃれで素敵だったので、新しい要素もある温泉地なのかな？ と期待を込めて」（40代女性／愛知県）、「町並みがとても風流で、温泉もあり、満足できる旅になりそう」（40代女性／大阪府）、「とても有名で島根の友人にも聞いたことがあるため」（40代女性／東京都）、「美肌の湯が有名で日帰り温泉施設が多くどどれも気になるから」（20代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
