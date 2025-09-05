ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡¡¸µ½õ¤Ã¿Í¤¬¡È½éÂÎ¸³¡É¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¡ÄÃÙ¤¹¤®¤¿ÂÐ±þºö¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡×
¡¡2023Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¤ÏÍèÆüÅö½é¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼êÆÃÍ¤Î¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÌîÌÐ±ÑÍº»á¤ÎÅêµå¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·³«Ëë¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÁ°¤ËMLB¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×ÁØ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ç¥ª¡¦¥Î¥â¤ÎÅêµå¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍèÆüÁ°¤«¤éÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÅê¼ê¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡×¤Û¤É¹¥Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ö3¤Ä¤Îµå¼ï¤ò¡Ê¼«Í³¤Ë¡ËÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤äÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ïµå¤òÁà¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ©µåÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³°¤¹¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµå¿³¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ë¥¾¡¼¥ó¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤Ë¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤âÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ©µåÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤º¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢2ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Î¡ÈÅ·Å¨¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.143¡¢ËÜÎÝÂÇ0¡¢3»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿°ËÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå¼ï¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡ª¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¼«Í³¼«ºß¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊÑ¹¹¤Ç¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµå¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¡¡¹¥Åê¼ê¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡¢ÍèÆüÅö½é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÇÏª¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¥Þ¥¥Î¥ó»á¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂ®µå¼çÂÎ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤·¤ÆÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ËÇÛµå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆüËÜÌîµå¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÃÙ¤é¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤Ïµå¼ï¤ò5¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢È¾¤Ð¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢8·î²¼½Ü¤Ë¸ª¤Î²ø²æ¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿9·îÃæ½Ü¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò2ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤µå¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1ÈÖÂ®¤¤µå¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èó¾ï¤ËÃÙ¤¤µå¼ï¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÅê¼ê¤ÎºÇÂ®¤Îµå¼ï¤¬150¥¥í¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò138¥¥í¤Îµå¼ï¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢150¥¥í¤Îµå¤¬Íè¤Æ¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£138¥¥í¤Îµå¤¬Íè¤¿¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤êÃÙ¤¤µå¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµå¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç112»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.249¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£Éüµ¢¸å¤ÏÂÇÎ¨.340¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿6·î½é½Ü¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ª¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Á´¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸òÎ®ÀïÁ°¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£²ø²æ¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢°ã¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÁý°æµ®»Ö/Takashi Masui¡Ë