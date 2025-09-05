ローソンに「ハンギョドン当りくじ」登場！ 町中華をイメージした“餃子皿”など展開
サンリオの人気キャラクター“ハンギョドン”を題材にした「ハンギョドン当りくじ」が、9月6日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】レトロな雰囲気のテーブルも！ 景品一覧
■遊び心あふれる当りくじが登場
今回登場する「ハンギョドン当りくじ」は、町中華をイメージしたハンギョドンデザインの景品がそろう、10等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
1等には、ラーメンを食べるのにぴったりな「テーブル」が登場。はちまきを巻いた町中華の店主姿のハンギョドンがプリントされ、遊び心たっぷりのデザインに仕上がっている。
また、2等にはキュートな「ぬいぐるみ」、3等にはタレを入れるスペース付きの「餃子皿」が用意されており、ファンにはたまらないアイテムが勢ぞろいする。
さらに、「グラス」、「キーホルダー」、「顔形ポーチ」、「てぬぐい」、「電子レンジ蒸し器」、「はし＆レンゲセット」などが並ぶほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には、町中華で働くハンギョドンをデザインした「ロングマット」が用意される。
