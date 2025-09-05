「有力馬次走報」（４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆羽田盃、東京ダービーを制したナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭）は３日に帰厩。予定通り３冠の懸かるジャパンダートクラシック（１０月８日・大井、ダート２０００メートル）へ向かう。

◆新潟記念４着のシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内）はエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）に直行する。マリアイリダータ（牝３歳、美浦・田中博）は体調が整わず、登録のあった紫苑Ｓを回避して放牧へ。

◆昨年の２冠牝馬でしらさぎＳ２着のチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村）は始動戦の毎日王冠（１０月５日・東京、芝１８００メートル）に向け、４日に美浦トレセンに帰厩した。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。

◆宝塚記念１０着後は休養していたボルドグフーシュ（牡６歳、栗東・宮本）が京都大賞典（１０月５日・京都、芝２４００メートル）で復帰する。所属する社台サラブレッドクラブが発表した。

◆出走馬決定 ムーランドロンシャン賞・Ｇ１（７日・仏パリロンシャン）の出走馬が確定し、馬番が決まった。１２頭立てで行われ、日本から唯一参戦するゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷）は馬番５に決まった。