「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）

大役を全うする。デビュー２年目の橋木太希騎手（１９）＝栗東・フリー＝が札幌２歳Ｓで重賞初騎乗を果たす。新馬勝ちしたポペットとコンビを組む。

「鳥肌が立つぐらい」。水曜の追い切り騎乗で声を弾ませた橋木。手綱越しの感触は一夜明けても変わらず、「（札幌２歳Ｓの）追い切り映像を全部見ましたが一番いいんじゃないかなと思うぐらい」と自信をのぞかせた。

デビューイヤーは１勝で終わり、環境の変化を求めて今年３月末にフリーに転向した。「北海道へ行ったら？」と背中を押した高橋康師の計らいでポペットと出会った。「最初はバランスも悪かったけど、札幌で芝に入れた時から見違えるように変わった。背中がすごく良くて、バネがすごい」。その感触通りに新馬勝ち。約１１カ月ぶりのＶは自身の２勝目だ。

「癖馬だったのを一生懸命に直してくれた。自分でつかんだチャンス。いつも通り乗ればいい」。こう話すトレーナーの後押しも受け、夢の重賞騎乗が実現する。「僕なんかでいいんですか？と思いましたけど、任せてもらった以上、オーナー、厩舎サイドに感謝して結果を残したい」。キャリアも勝ち鞍も関係ない。ただ、相棒を信じ抜く。（デイリースポーツ・井上達也）