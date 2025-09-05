「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉７月小倉でデビュー勝ちを決めたクールフラン（牝、池添）はサフラン賞（２８日・中山、牝馬限定・芝１６００メートル）へ、８月中京で新馬Ｖを飾った僚馬のラエトゥス（牝）は野路菊Ｓ（２０日・阪神、芝１６００メートル）に向かう。ともに鞍上は松山を予定。

〈美浦〉半兄に２３年目黒記念２着馬ディアスティマがいるサンセリテ（牝、父コントレイル、鹿戸）は、１３日の中山５Ｒ（牝馬限定・芝１６００メートル）で初陣予定。鞍上は戸崎圭。「（紫苑Ｓに出走する）ジョスランと併せても引けを取らないくらい動く。軽くていいスピードがある」と鹿戸師の評価は高い。

近親に１４年桜花賞馬ハープスターがいるレイヒストリコ（牡、父レイデオロ、黒岩）は、１３日の中山６Ｒ（芝２０００メートル）でのデビューを予定。「自分から動くタイプではないが、体力はある。長めの距離が合いそう」と黒岩師。

６月に東京の新馬戦を快勝したドリームコア（牝、萩原）はサフラン賞へ。新潟２歳Ｓ１０着のメーゼ（牝、菊沢）は両前膝を骨折。「来春までお休みします」と菊沢師。