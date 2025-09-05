「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

６歳夏にして重賞初挑戦。遅咲きの牝馬が、２８戦目にして晴れ舞台に立とうとしている。長篠Ｓを制してオープン入りしたワンダーキサラが勢いに乗ってセントウルＳに出走する。４日の追い切りはごく軽めだったが、栗東坂路ではつらつと動いた。

「中１週と間隔が詰まっているし、上がりだけで十分だよ」。石橋師が自らがまたがって、４Ｆ５７秒３−４１秒４−１２秒０と予定通りの時計を刻んだ。夏場に２回使っているが、少なくとも見た目に疲れは感じさせない。

２２年９月に１勝クラスを卒業したが、そこから善戦はすれど、勝利が遠かった。ワンパンチ足りない面があり、２勝クラスで２着５回。飛躍の契機となったのが３走前で、ゴール前の首の上げ下げで勝利を手にすると、ひと皮むけた。

昇級初戦で２着とメドを立て、前走が２馬身差の完勝。主戦の太宰は「思ったより強い競馬をしてくれました。今はどんな競馬でもできますね」と手応えを語る。

今回はＧ１を目指す馬も多く出走していて、ハイレベルなメンバー構成。「メンバーは強いですが、大崩れはしないと思います」と太宰が色気を見せれば、師も「今の充実ぶりなら見せ場をつくってくれるはず」と期待する。ワンダフルな成長力で、一気に重賞の壁も突き破る。