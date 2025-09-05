ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦でスタメンを外れた。

スミスは前日3日（同4日）の同戦で2回の守備で右手甲にファウルチップを受け、3回の第2打席で代打を送られて途中交代。球団は交代理由を「右手打撲」と発表していた。

試合後、レントゲン検査の結果、骨に異常はなかったが、この日の試合前にロバーツ監督が「念のため、ほかに問題がないか確認するためにCTスキャンを受ける予定」とさらに詳しい検査を受けさせると明かした。

また、「痛みがあって腫れもある。バックアップ捕手を呼んでいる。まだ決めてはいないけど、とりあえず捕手を3人置くことになるだろう。ウィルには数日余分に休ませるつもりで、週末にプレーするのは難しいと思う。ただ、IL入りの判断は少し時間をかけたい」と数日間はプレーが困難な状況とも語った。

スミスの負傷に伴い新人捕手ラッシングの起用が増えることになるが、指揮官は「ダルトンについては、配球がとても気に入っている。投手陣との関係をしっかり築いているし、捕球もいい」とリード面は問題ないとした。その上で「ただ、打撃についてはもっと安定してほしい。スイングが大振りになりすぎて、やりすぎようとする時がある。打順の下位を打つ役割は長打を狙うことじゃなくて、良い打席を作ることなんだ。ストライクは打ち、ボールは見極めて、ヒットを打つ。長打じゃなくてもいい。だから打席のクオリティをもっと一貫して高めてほしい」と打撃面では大振りせず、下位打線の役割に徹してほしいと課題も指摘した。