¡Ú»ç±ñ£Ó¡Û¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡¡½Õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÃÇÇ°¤¬ÁÕ¸ù¡¡ÇÏÂÎ¤â»Å¾å¤¬¤ê¤â½¼¼Â¡¡½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø»Õ¤âÇ¼ÆÀ
¡¡¡Ö»ç±ñ£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£·Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤¬£´Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç±Ô¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¡¢¹¥Ä´¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡££··î¤Î¾®ÁÒ£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò£²ÇÏ¿Èº¹¤Ç´°¾¡¡£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¦µþÅÔ¡Ë¤òÂçÌÜÉ¸¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ÐÁö¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡¡½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Î·ªÅìºäÏ©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¥Ó¥¥Ó¤È¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢£´£Æ£µ£²ÉÃ£¹¡Ý£³£·ÉÃ£·¡Ý£±£²ÉÃ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÈ¿±þ¤âµ¡ÉÒ¤Ç¡¢¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁö¤ê¤Ë¡¢¸«ÆÏ¤±¤¿¶¶¸ý»Õ¤Ï¡Ö³Ú¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿·ÇÏÀï£Ö¸å¤Ë¼ï»Ò¹ü¿ÙÂÓ±ê¤ÇÌó£¸¥«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¤Î¥«¥¤¿©¤¤¤¬ºÙ¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÄýÀ×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Õ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÄü¤á¤ÆÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤¹¤ë¡£¡Ö¥«¥¤¿©¤¤¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£Á°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹£Ö»þ¤Î¥×¥é¥¹£²£°¥¥í¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏÂÎ¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°¤«¤é½Å¾Þ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ò¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£ÂçÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¤Î½©²Ú¾Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ø´ø´±¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ï½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤À¡£µÕ½±¤Î½©¤Ø¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¿á¤«¤·»Ï¤á¤ë¡£