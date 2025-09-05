横浜地方気象台は５日、台風１５号に関する気象情報を発表し、神奈川県内で６日午前６時までの２４時間に予想される雨量は西部の多い所で３００ミリ、東部では２００ミリに上るとの予想を示した。西部で１時間に８０ミリの猛烈な雨、東部では１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る恐れがある。低い土地や地下施設の浸水、河川の氾濫、土砂災害に厳重な警戒を呼びかけるとともに、落雷や竜巻などにも注意を促している。

県内では台風が最も接近する５日午後、広い範囲で大雨になる見込み。５日昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあるとしている。

気象台によると、台風１５号は５日午前５時現在、高知県須崎市付近にあり、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいる。中心気圧は千ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル。最大瞬間風速は２５メートル。今後、西日本から東日本の太平洋側を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込み。

神奈川県内は太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定になっている。６日にかけて強風や高波にも注意するよう呼びかけている。