【日本のエンタテインメント産業のゆくえ】第2回・セガサミーホールディングス社長グループCEO・里見治紀
「IPを使ったライセンスビジネスは日本の強みになっていますし、世界的に非常にニーズは高いです」と語るセガサミーホールディングス社長グループCEOの里見氏。海外での日本のアニメ・ゲーム機の人気は白熱。日本のIPを海外でも展開する同社は、今後の世界における日本のエンタテインメントコンテンツの可能性に期待を込める。
良いモノづくり
─ ゲームキャラクター『ソニック』などのライセンスビジネスを強化していますが、今後IPを使ったライセンスビジネスは日本の強みになり得ると思いますか。
里見 はい。既になっていますし、世界的に非常にニーズは高いです。先日アメリカでエンタテインメント企業などが集まるライセンスの展示会「Licensing Expo」が開催されました。
そこでは様々なIPやキャラクターに関する展示が行われたほか、大手映画会社などが、今後数年間のアニメ公開時期などのスケジュールを示し、マーチャンダイジングの企画・開発などについて呼びかける機会もありました。
その翌日、セガも同様のイベントを開いて、ソニック以外にも当グループには多くのIPやキャラクターがあることをアピールさせていただきました。
『ソニック』も、『アングリーバード』も映画の開発が進んでいますし、そのほかにも、さまざまなIPの具体的な展開スケジュールをお見せして、世界中の皆さんにマーチャンダイジング展開を呼びかけました。
まだまだ大手映画会社には及びませんが、日本企業の中では先進的な取り組みです。
─ 『ソニック』自体が大きなブランドになってきたということですね。
里見 ええ。また一方で他社IPを活用したビジネスも行っています。国内のゲームセンターなどでは『UFOキャッチャー』などのクレーンゲーム機が流行しています。当グループはクレーンゲーム機と、その中に置くプライズと呼ばれる景品も手掛けています。
このプライズはライセンシーとして他社IPの許諾を受けて展開しています。この分野においても、これまで日本でやってきたことをグローバルで展開していきます。
クレーンゲーム機で獲得できるプライズは、法律の解釈運用基準により、かけられる原価に上限があります。プライズは一品千円のものまでしか認めないというルールがあるのです。クレーンゲームにギャンブル性をもたせないためです。
この厳しい縛りがあったからこそ、日本のプライズ業界には、コストを抑えていいモノを作るノウハウが溜まっています。ルールによってわれわれのスキルが磨かれたということです。
当グループでは、このようなプライズを中国・東南アジアで製造して、世界中に届けられるようになっています。北米でもクレーンゲームは非常に人気が高いので、今後も強化すべく他社との共同事業を検討しています。
社長就任から8年が経ち･･･
─ 2017年、当時38歳で社長に就任されて8年経ちました。今どんな感想をお持ちですか。
里見 8年も経っている気がしないのが本音のところです。コロナで2～3年、時間感覚が曖昧になってしまいました。
コロナの初期、当グループは業績改善に向けた大きな構造改革をやらざるを得ない状況でした。わたしにとっては思うこともたくさんあり、非常に大きな出来事でした。当時と比較すると着実に前進しておりますが、まだ自分が思い描く理想の姿には到達できていません。