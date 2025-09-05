【日本】
景気動向指数（速報値）（7月）14:00
予想　N/A　前回　105.6（景気先行指数)
予想　N/A　前回　116.7（景気一致指数)

【英国】
小売売上高（7月）15:00
予想　0.5%　前回　0.9%（前月比)　
予想　1.4%　前回　1.7%（前年比)
予想　0.5%　前回　0.6%（除自動車燃料・前月比)
予想　1.0%　前回　1.8%（除自動車燃料・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（7月）15:00
予想　0.4%　前回　-1.0%（前月比)　
予想　-0.6%　前回　0.8%（前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）18:00
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【米国】
雇用統計（8月）21:30　
予想　7.5万人　前回　7.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.2%（失業率)
予想　0.2%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

【カナダ】
雇用統計（8月）21:30
予想　N/A　前回　-4.08万人（雇用者数・前月比)
予想　N/A　前回　6.9%（失業率)

Ivey購買部協会指数（8月）23:00
予想　N/A　前回　55.8（Ivey購買部協会指数)

※予定は変更することがあります