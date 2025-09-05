【日本】

景気動向指数（速報値）（7月）14:00

予想 N/A 前回 105.6（景気先行指数)

予想 N/A 前回 116.7（景気一致指数)



【英国】

小売売上高（7月）15:00

予想 0.5% 前回 0.9%（前月比)

予想 1.4% 前回 1.7%（前年比)

予想 0.5% 前回 0.6%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.0% 前回 1.8%（除自動車燃料・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業新規受注（7月）15:00

予想 0.4% 前回 -1.0%（前月比)

予想 -0.6% 前回 0.8%（前年比)



ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）18:00

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



【米国】

雇用統計（8月）21:30

予想 7.5万人 前回 7.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.2%（失業率)

予想 0.2% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



【カナダ】

雇用統計（8月）21:30

予想 N/A 前回 -4.08万人（雇用者数・前月比)

予想 N/A 前回 6.9%（失業率)



Ivey購買部協会指数（8月）23:00

予想 N/A 前回 55.8（Ivey購買部協会指数)



※予定は変更することがあります

