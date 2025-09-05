ももいろクローバーZ・玉井詩織、写真集ジャンルで1位・2位独占【オリコンランキング】
ももいろクローバーZ・玉井詩織が、9月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で1位・2位を独占した。
【写真】大人の艶めき…今までにない姿にも挑戦した玉井詩織
芸能活動20周年、そして30歳の節目を迎え、自身初の写真集を8月27日に2作同時発売。等身大の「今」の姿を収めた写真集『玉井詩織1st写真集「たまゆら」』が週間売上0.7万部で1位、ストーリー写真集『玉井詩織ストーリー 写真集「しおどき」』が週間売上0.6万部で2位にランクインした。
『たまゆら』は、自身で選んだロケ地・ベトナムで撮影。島の美しい景色や趣ある文化を感じさせる様々なシチュエーションの中、ありのままの自然体な姿を映し出した。
『しおどき』は、脚本家・生方美久氏によるオリジナルのストーリーをベースにした、ストーリー仕立ての作品。描かれた物語の主人公を繊細に演じ分け、女優としての新たな魅力が凝縮された写真集となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日〜31日＞
【写真】大人の艶めき…今までにない姿にも挑戦した玉井詩織
芸能活動20周年、そして30歳の節目を迎え、自身初の写真集を8月27日に2作同時発売。等身大の「今」の姿を収めた写真集『玉井詩織1st写真集「たまゆら」』が週間売上0.7万部で1位、ストーリー写真集『玉井詩織ストーリー 写真集「しおどき」』が週間売上0.6万部で2位にランクインした。
『しおどき』は、脚本家・生方美久氏によるオリジナルのストーリーをベースにした、ストーリー仕立ての作品。描かれた物語の主人公を繊細に演じ分け、女優としての新たな魅力が凝縮された写真集となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日〜31日＞