メイプル超合金カズレーザー（41）が5日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚にあらためて言及した。

冒頭で松陰寺に「結婚おめでとう」と祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます」と頭を下げた。そして松陰寺に「良かったね」と言われると、「なんか幸せですよ、めちゃくちゃ。すっごい幸せ」と本音をのぞかせた。

松陰寺が「どうなの？ 今後どういう家庭にしていきたいとかあんの？」と聞くと、カズレーザーは「そうですね…とりあえずはもう俺、働かなくていいかな。大丈夫でしょ？」と答えた。

松陰寺が「なんで“逆玉”にのろうと思ってんだよ」と突っ込むと、カズレーザーは「全然大丈夫でしょ。俺、（元女優の）堀北真希さん、すごい好きなんですよ。で、山本耕史さんと結婚されて、堀北さん、引退されたじゃないですか？ 俺もそれ、真似したいなと」といたずらっぽい笑いを浮かべつつ、話した。

松陰寺が「カズが辞めるんだ」などとつぶやくと、カズレーザーは「辞めたとて何もしないですけどね。ただのニート。だらだらする」と続けた。