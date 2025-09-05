¡ØDOPE¡Ù¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤é½÷À¿Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇºÝÎ©¤ÄÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ
¡¡髙¶¶³¤¿Í¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¥¸¥¦¡Ê°æ±º¿·¡Ë¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ë¸þ¤«¤¦ºÍÌÚ¡Ê髙¶¶³¤¿Í¡Ë¤È¿ØÆâ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÆÃÁÜ²Ý¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷À¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
»²¹Í¡§¡ØDOPE¡Ù¡ÈºÍÌÚ¡É髙¶¶³¤¿Í¤ÎØÖÓ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡È¥¸¥¦¡É°æ±º¿·¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬³«Ëë
¡¡ÌÊ´Ó¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ÊÀ³Ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤ÆÃÁÜ²Ý¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¥¯ー¥ë¤Ê¹È°ìÅÀ¡£ÏÓÎÏ¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÀ©°µ¤äÂáÊá¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î»È¤¤Æ»¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¤ÏË½Áö¤·¤¿ËÜ¶¿¡Êº´ÌîÏÂ¿¿¡Ë¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Æ¸¶¡ÊËÅÄÍµÂç¡Ë¤ò¤½¤ÎÏÓ°ìËÜ¤Ç½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÊ´Ó¤Ï¡¢¸î¿È½Ñ¤äÂáÊá½Ñ¤¬¶ì¼ê¤ÊºÍÌÚ¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÁÄÊì¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼Â¤Ï¡È¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤¿´¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀµµÁ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÊ´Ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ÈÀµµÁ¡É¤Ï»þ¤Ë½ÀÆð¤µ¤ò¼º¤¤¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÌÊ´Ó¤Ï¸åÇÚ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡È°Ç¡É¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ëÌÊ´Ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤«¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÌÊ´Ó¤ÎÆóÌÌÀ¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÌÊ´Ó¤ò¡ÈÀµµÁ¤Î½÷¡É¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÐ¶Ë¡¢¡È¥ô¥£¥é¥ó¤Î½÷¡É¤È¤·¤ÆËÜºî¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àô¡Êµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ë¤À¡£Àô¤³¤½ÌÊ´Ó¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸åÇÚ¡£¿·¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àô¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎºÍÌÚ¤È¿ØÆâ¤Î¤è¤¦¤ËÌÊ´Ó¤È¥Ú¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤Î¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀô¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´®¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÊ´Ó¤È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤À¤í¤¦¡£Àô¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ÏµÓÎÏ¡£¤½¤ì¤À¤±¤òÊ¹¤¯¤ÈÌÊ´Ó¤È¥Ú¥¢¤È¤Ê¤ì¤ÐºÇ¶¯¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç°ÛÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÀô¤Î½³¤ê¤¬ÌÊ´Ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÈÂÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ÏÃÃ¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤Ç¡Ö°ÛÇ½¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤¿Àô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Àô¤Ïº£¤Ç¤âÌÊ´Ó¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤ÎÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥¦¤¬ºÍÌÚ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤ë¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÌÊ´Ó¤ò¡Ö»ä¤âÌÊ´Ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö½÷»Ò²ñ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àô¤Ï¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÉÝ¤µ¤ä°Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤´¶¾ð¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃÁÜ²Ý¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬°Û¼Á´¶¤òÀ¸¤ß¡¢Àô¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÀµµÁ¡É¤È¡È°Ç¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÍÌÚ¤ÎÊì¡¦ÈþÏÂ»Ò¡Ê¿¿ÈôÀ»¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÈþÏÂ»Ò¤ÏÀèÅ·À¤Î¥Òー¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢DOPE°ÍÂ¸¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼£¤é¤º¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÌÚ¤Ë¤ÏÆ±¤¸°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¡¢¡ÖDOPE¤òº¬Àä¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎDOOE¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÈþÏÂ»Ò¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÍÌÚ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âè8ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¼«¿È¤â°ÍÂ¸¾É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢DOPE¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤ò1¿Í¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤Î½Å°µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÈþÏÂ»Ò¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤À¡£Êì¤Î¤³¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ºÍÌÚ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âDOPE¤òº¬Àä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª·èÀï¡£ÌÊ´Ó¤ÈÀô¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈþÏÂ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤³¤Î3¿Í¤Î½÷À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë