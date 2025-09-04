カレワラが新作ジュエリーコレクション発売、インテリアブランドのアルテックでポップアップ開催

フィンランド発のジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」が、新作ジュエリーコレクションを発売した。公式オンラインストアで販売しているほか、9月29日までArtek Tokyo Storeで開催しているポップアップでも取り扱っている。

同コレクションは、種から芽吹く新たな命をコンセプトにデザイナーのマルティン・ベルグストロ（Martin Bergström）がデザイン。フィンランド語で「芽」を意味する「Itu」と題し、森のやわらかな土を押し上げて伸びる芽や都市のアスファルトのひび割れから顔をだす若葉からインスピレーションを得たという。ジュエリーはいずれもリサイクル由来のゴールドとシルバーで製作し、アイテムには全てヘルシンキで手作りしたガラスパールをあしらった。ガラスパールには、耐久性に優れたムラーノガラスを採用。ステートメントネックレスやピアス、ジュエリーエレメントのほか、チャームやペンダントなど全10型を展開する。価格は1万9900〜23万7300円。

コペンハーゲン・ファッションウィークでは、同コレクションを発表するプレエンテーションを実施。ライブ音楽と北欧の自然を想起するようなインスタレーションでブランドの世界観を表現した。

また、9月3日から9月29日までArtek Tokyo Storeでポップアップイベントを開催。ジュエリーの購入者には、アルテックを代表するファブリック「シエナ（Siena）」のリボンにカレワラのヘビチャームを施した特別包装を提供する。

◾️Pop Up Shop @Artek Tokyo Store

会期：2025年9月3日 （水）〜 9月29日 （月） ※火曜定休

営業時間：11:00〜19:00

会場： Artek Tokyo Store

所在地：東京都渋谷区神宮前5-9-20